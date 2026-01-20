В 'Дие' анонсировали новые 'революционные' услуги для водителей: что заработает в ближайшее время

В приложении "Дия" планируют полностью цифровизировать все услуги для водителей.

В государственном приложении "Дия" планируют запустить онлайн-оформление "Европротокола" без вызова полиции, услугу по регистрации автомобиля после растаможивания в "Дие" и оплату штрафа за парковку в приложении. Об этом в интервью УНИАН рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

"Думаю, что одна из самых ожидаемых услуг, которая появится в 2026 году, это оформление "Европротокола" в "Дие". Кто водитель, и кто сталкивался, к сожалению, с ДТП, хорошо знают, как это происходит. Можно потратить полдня на то, чтобы оформить все это", - сказала Коваль.

По ее словам, если оба участника аварии имеют обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, то сообщение о ДТП можно будет подать в несколько кликов без участия полиции.

Видео дня

"Оба имеют "Дию" и обязательное страхование, которое предусмотрено для того, чтобы процесс состоялся. Мы будем анонсировать эти услуги. Эта услуга появится, если не ошибаюсь, в первом квартале этого года", - добавила Коваль.

Кроме того, в Минцифры работают над услугой по регистрации авто после растаможивания в "Дие".

"Мы говорим здесь о первой регистрации. Даже для тех, кто возит авто из-за границы, можно будет также оформить это в "Дие" без посещений сервисных центров", - сказала она.

Заместитель министра также поделилась планами реализовать возможность оплаты штрафа за парковку в крупных городах. Сейчас, по ее словам, водитель может получить штраф за парковку и вообще о нем не знать.

"Вообще у нас амбициозная цель - полностью цифровизировать 100% услуг для водителей, потому что это одна из важных и популярных сфер. Люди активно этим пользуются каждый день. Будем продолжать в этом направлении", - подытожила Коваль.

Услуги для водителей в "Дие" - главные новости

В декабре 2025 года украинцы со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны получили возможность вернуть средства за страхование авто онлайн. В "Дие" тогда отметили, что 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину - государство.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что правительство разрешило реализовать упрощенную процедуру оформления незначительного дорожно-транспортного происшествия без необходимости вызова полиции (европротокол) в приложении "Дия".

Вас также могут заинтересовать новости: