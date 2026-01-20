Развод в 'Дие': когда заработает новая услуга без судов и очередей

Развод в "Дие" будет доступен для пар без несовершеннолетних детей и по взаимному согласию.

В приложении "Дия" готовят запуск сервиса онлайн-развода. Бета-тестирование услуги планируется начать уже весной, рассказала в интервью УНИАН заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

"Процесс будет выглядеть так же, как вступление в брак. То есть нужно будет подать заявление. Эта услуга для пар, где оба партнера хотят развестись, у которых нет несовершеннолетних детей. Это будет легко и быстро. В течение определенного периода времени регистратор выполнит все соответствующие проверки, и после этого будет развод. Также свидетельство будет отражено в "Дие"", - сообщила Коваль.

Заместитель министра также отметила, что сервис не охватывает вопросы раздела имущества или другие вопросы между супругами. Это решается отдельно по договоренности сторон или в судебном порядке. При этом она подчеркнула, что команда уже готовится к высокому спросу на новую услугу.

"Я уверена, что эта услуга также будет бить рекорды по желающим. Уже думаем над тем, чтобы всем хватило слотов, потому что вступление в брак было очень популярной услугой. И мы совместно с Государственным реестром актов гражданского состояния граждан (ДРАЦ) и Министерством юстиции ищем варианты, чтобы увеличить количество слотов", - отметила Коваль.

Она также отметила, что для военных планируют ввести специальную онлайн-очередь, чтобы они не ожидали. По ее словам, бета-тестирование сервиса ожидается в марте.

"Думаю, примерно в начале второго квартала. Бета-тест будет в марте. Однако, опять же, когда мы анонсируем сроки услуг, мы говорим по состоянию на данный момент. То есть это пока только прогнозируемая дата", - добавила она.

Брак в "Дие" - главные новости

В сентябре 2024 года в государственном приложении "Дия" стало возможно пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до получения свидетельства. Весь процесс бракосочетания в приложении длится около 30 минут.

19 декабря 2024 года государственные реестры Украины подверглись масштабной кибератаке. Это привело к остановке работы Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции. В связи с этим возникли проблемы с предоставлением услуги бракосочетания.

Однако уже 23 января 2025 года в государственном приложении "Дия" возобновили услугу бракосочетания онлайн. Таким образом, украинцы снова получили возможность делать предложения и планировать брак в сервисе.

