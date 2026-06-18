Дефицит кадров в Украине достиг исторического максимума: бизнес бьет тревогу, – исследование

Нехватка рабочей силы занимает первое место среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время.

Дефицит кадров в Украине достиг исторического максимума. Эту проблему 69% опрошенных считают главным препятствием для ведения бизнеса во время войны, говорится в ежемесячном исследовании Института экономических исследований и политических консультаций, которое находится в распоряжении УНИАН.

"У нас на протяжении нескольких месяцев препятствие "нехватка рабочей силы" бьет рекорды. Это препятствие остается на первом месте уже более полутора лет. При этом в мае показатель достиг 69%. Бизнес обеспокоен нехваткой кадров", – отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

По результатам исследования, в мае произошло незначительное снижение сложности поиска квалифицированных работников – с более чем 62% до чуть более 60% снизилась доля предприятий, для которых таких работников было сложнее найти. Неквалифицированных работников сложнее искать более чем 38% опрошенных в мае по сравнению с более чем 34% в апреле.

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Лишь 2,4% предприятий планируют рост занятости в трехмесячной перспективе, а чуть более 5% планируют отправить работников в вынужденные отпуска.

Второе место среди основных препятствий занимает "рост цен на сырье, материалы и товары", где показатель несколько снизился с 56% до 49%.

Незначительно уменьшилась доля тех, кого беспокоит "опасность работы". Эта проблема стала препятствием для 44% предприятий по сравнению с 46% в апреле, что позволяет ей удерживать третье место четвертый месяц подряд.

Кроме того, сохраняется закономерность в отношении препятствия "опасность работы" в зависимости от размера предприятия. Средние и крупные предприятия чаще говорят об этой проблеме – в мае 48% и 47% соответственно, поскольку именно они с большей вероятностью могут стать объектом атак врага.

"В региональном разрезе это препятствие особенно актуально, прежде всего, в прифронтовых и центральных регионах – более 80% опрошенных в Киевской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Запорожской и Днепропетровской областях. На западе страны это препятствие менее актуально. Единственное исключение – Ривненская область", – отметил Ангел.

Однако наблюдаются заметные изменения в отношении двух других препятствий. Препятствие "снижение спроса на продукцию/услуги" выросло с 26% до 38%. Кроме того, усилились логистические трудности, о чем свидетельствует рост препятствия "сложности с перевозкой сырья или готовой продукции по территории Украины" с 24% до 30%.

"Коррупция" и "неправомерные требования или давление со стороны правоохранительных или контролирующих органов" остаются "в тени" основных препятствий. О них в мае говорили лишь 7% и 3% опрошенных соответственно.

Дефицит рабочей силы в Украине – последние новости

По результатам опроса Европейской бизнес-ассоциации, почти половина компаний в настоящее время не рассматривают возможность найма иностранных работников. В то же время 41% допускают такую возможность лишь теоретически.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом. Однако для ежегодного роста ВВП Украины на 7% экономике в течение следующих 10 лет потребуется 4,5 миллиона работников.

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