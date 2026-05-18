Правительство поставило точку в вопросе мигрантов: кого будут приоритетно искать работодатели

Из 30 млн человек, проживающих на подконтрольной Украине территории, официально работают 10,5 млн человек.

Для ежегодного роста ВВП Украины на 7% экономике в течение следующих 10 лет потребуется 4,5 миллиона работников. В правительстве рассчитывают активизировать внутренний рынок труда и вернуть украинцев из-за рубежа, а привлечение трудовых мигрантов пока не входит в приоритеты.

Как сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью "РБК-Украина", один из главных вопросов для предпринимателей – расширение рынка труда.

По его словам, из 30 млн, которые находятся на подконтрольной территории, официально работают 10,5 млн. В то же время теневая занятость в Украине составляет примерно 2,6 млн. Из тех людей, которые проживают в Украине, можно привлечь минимум 2 млн.

"Это и молодежь, и люди старшего возраста – 50+. Частично мы говорили в контексте бронирования о людях, находящихся в розыске и СЗЧ. Это те люди, которые сейчас также не участвуют в рынке труда. Привлечь все эти категории – наша первая цель", – подчеркнул Соболев.

При этом вторым источником пополнения рынка труда является возвращение украинцев из-за рубежа, где, по словам министра, находится более 6 млн граждан Украины.

"Мы проводили опросы, знаем, что нужно, чтобы они вернулись. Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и далее работа. С работой здесь проблем не будет. Сейчас Министерство соцполитики открывает украинские хабы, чтобы поддерживать связь и разрабатывать с партнерами программы для возвращения. Вот это главное. Нам нужны украинцы в Украине", – отметил Соболев.

Он также добавил, что привлечение трудовых мигрантов сегодня не является приоритетом.

CEO robota.ua Валерий Решетняк сообщал, что украинские компании активнее ищут работников за рубежом из-за кадрового дефицита. Однако, несмотря на активные дискуссии вокруг темы трудовых мигрантов, их количество в Украине пока остается незначительным.

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник сообщал, что количество разрешений на трудоустройство иностранцев резко сократилось, но из-за острого дефицита на рынке труда бизнес все равно вынужден искать кадры.

