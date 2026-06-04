Цены на новостройки в Киеве выросли: где самое дорогое жилье в столице

Самая высокая стоимость жилья традиционно отмечается в Печерском районе Киева.

В Киеве выросли цены на жилье на первичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом-класса в настоящее время составляет 43,2 тыс. грн (970 долл.), что на 6% больше, чем год назад. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Наиболее ощутимое подорожание зафиксировано в сегменте комфорт-класса. Здесь средняя цена квадратного метра достигла 52,8 тыс. грн (1 180 долл.), продемонстрировав рост на 14% в годовом исчислении.

В бизнес-классе средняя стоимость жилья составляет 78,5 тыс. грн (1 760 долл.) за квадратный метр. За последний год этот сегмент прибавил 7%.

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Самые высокие цены на жилье традиционно зафиксированы в Печерском районе Киева. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 122 тыс. грн (2 730 долл.). На втором месте расположился Шевченковский район с показателем 75,5 тыс. грн за кв. м (1 690 долл.), а тройку самых дорогих замыкает Подольский район – 72,1 тыс. грн за кв. м (1 620 долл.).

В то же время самое доступное жилье на первичном рынке столицы предлагают в Деснянском районе, где средняя цена квадратного метра составляет 36,2 тыс. грн (810 долл.). Далее следуют Дарницкий район с показателем 47,8 тыс. грн за кв. м (1 070 долл.) и Днепровский район – 49,3 тыс. грн за кв. м (1 110 долл.).

Рынок жилья – последние новости

По результатам исследования "OLX Недвижимость", украинцам в среднем нужно работать от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, если ежемесячно откладывать всю зарплату. Тогда сообщалось, что наименее доступными остаются Киев, Львов и Ужгород.

Ранее сообщалось, что каждый второй украинец планирует приобрести недвижимость. Большинство ориентируется на бюджет до 60 тыс. долл. В 2026 году вырос интерес к частным домам.

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