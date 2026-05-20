От двух до девяти лет: в каких городах украинцам сложнее всего накопить на квартиру

В Киеве и Ужгороде на покупку квартиры нужно копить около 9 лет, а во Львове – не менее 8 лет.

Украинцам в среднем нужно работать от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, если ежемесячно откладывать всю зарплату. Наименее доступными остаются Киев, Львов и Ужгород.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое есть в распоряжении УНИАН, в четверку городов, где купить однокомнатную квартиру достаточно сложно, вошли Черновцы (2,5 млн грн) и Львов (3,2 млн грн), где понадобится не менее 8 лет для накопления.

Отмечается, что самыми дорогими стали Киев (3,4 млн грн) и Ужгород (3,3 млн грн). В этих городах нужно около 9 лет, чтобы отложить достаточно средств.

Видео дня

В то же время не менее 5 лет нужно откладывать всю месячную зарплату, чтобы приобрести квартиру в Днепре (1,4 млн грн), Кропивницком (1,3 млн грн), Чернигове (1,5 млн грн) и Хмельницком (1,8 млн грн).

Накапливать в течение 6 лет придется тем, кто хочет стать владельцем однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске (2,2 млн грн), Черкассах (2 млн грн) и Полтаве (1,7 млн грн).

В некоторых областных центрах для накопления медианной суммы покупки потребуется ориентировочно 7 лет, а именно:

Одесса (2,1 млн грн);

Луцк (2,4 млн грн);

Тернополь (2,4 млн грн);

Ривне (2,5 млн грн);

Житомир (2,1 млн грн);

Винница (2,4 млн грн).

Наиболее доступными для покупки однокомнатной квартиры стали города, расположенные близко к линии фронта – цены на недвижимость здесь самые низкие в Украине. В Запорожье для накопления понадобится около 2 лет. Это самый низкий показатель при медианной стоимости в 661 тыс. грн.

За 3 года удастся накопить в Херсоне (636 тыс. грн) и Николаеве (856 тыс. грн), за 4 года – в Харькове (1,1 млн грн) и Сумах (1 млн грн).

"Из-за нестабильной ситуации с безопасностью легче всего накопить на квартиру на востоке, юге и юго-востоке Украины. Разница почти в 5 раз: от 2 лет накоплений в Запорожье до минимум 9 в Киеве и Ужгороде", – добавили аналитики.

Жилье в Украине – последние новости

По результатам исследования DIM.RIA, в прошлом месяце стоимость жилья в Украине продолжила расти. В апреле в новостройках цена за квадратный метр увеличивалась практически по всей стране. В то же время на вторичном рынке динамика была неравномерной.

Ранее сообщалось, что каждый второй украинец планирует приобрести недвижимость. Большинство ориентируется на бюджет до 60 тысяч долларов. В текущем году рос интерес к частным домам.

Вас также могут заинтересовать новости: