Квартира в Варшаве или три в Киеве: сколько стоит жилье в Украине и Польше

Самыми дешевыми являются квартиры на востоке и юго-востоке Украины, на что влияет ситуация с безопасностью.

Квартиры для покупки в Украине остаются более доступными, чем в Польше. Медианная стоимость квартиры площадью 30-40 м² в Украине в апреле 2026 года составляла 39 тысяч долларов, тогда как в Польше – 124 тысячи долларов, то есть в три раза дороже. Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Недвижимость".

Аналитики отмечают, что в Украине квартиру площадью 30-40 м² дороже всего приобрести во Львове: медианная стоимость в апреле составляла 62 тыс. долл. На втором месте оказался Киев – 57 тыс. долл. Заметно ниже медианная цена в Одессе – 40 тыс. долл. Самые дешевые квартиры на востоке и юго-востоке Украины, на что влияет, в частности, ситуация с безопасностью. Так, в Днепре квартиру площадью 30-40 м² в апреле 2026 года можно было купить по медианной цене 28,7 тыс. долл., а в Харькове – 25 тыс. долл.

Для сравнения, в польской столице такая квартира обойдется в медианную цену 172 тыс. долл. Это в три раза дороже, чем в Киеве. В других областных центрах Польши медианные цены также заметно выше по сравнению с Украиной. В частности, в апреле цены составляли:

Гданьск и Краков – 162 тыс. долл.;

Вроцлав – 146 тыс. долл.;

Познань – 132 тыс. долл.

В отличие от медианных цен, спрос на покупку таких квартир в Украине ориентировочно на 23% выше, чем в Польше. Впрочем, ситуация различается в зависимости от города.

Например, в Варшаве спрос на покупку квартир указанной площади выше на 45%, чем в Киеве. При этом в других упомянутых городах Польши количество отзывов ниже, чем в крупнейших областных центрах Украины (в среднем в 1,5–2 раза).

На втором месте по количеству отзывов в Украине – Одесса, на третьем – Харьков. Зато во Львове, где медианная стоимость покупки самая высокая, – спрос ниже.

"Стоит отметить, что на рынок недвижимости в Украине существенное влияние оказывают фактор войны и ситуация с безопасностью. В регионах, расположенных ближе к линии фронта, медианные цены на жилье существенно ниже, что влияет на общий показатель по Украине", – отметили аналитики.

Больше всего объявлений с предложениями о покупке бюджетных квартир стоимостью до 20 тысяч долларов приходится на регионы, расположенные ближе к линии фронта. Впрочем, спрос на недвижимость в этом ценовом сегменте в основном снизился по сравнению с прошлым годом.

Наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры с начала года наблюдался в Тернопольской области – на 10% в долларах – до 51,5 тысячи долларов.

