Богдан Бернацкий

В дискуссиях о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины можно услышать разные точки зрения: и тех, кто говорит о правомерности санкций против граждан страны, и тех, кто убежден, что внутри государства наконец началось противодействие российской четвертой колонне. Впрочем, дискуссия о санкциях или их эффективности неполна без учета позиций бизнес-сообщества.

Как и почему получилось так, что бизнес не приобщен к диалогу вокруг санкционной архитектуры – вопрос риторический. Мы, в Офисе простых решений и результатов, попытались исправить это, ведь бизнесу есть что сказать. Убежден, его мнение должно быть учтено, по крайней мере в той части, которая не противоречит соображениям национальной безопасности - большинство позиций бизнеса касаются улучшения санкционного законодательства. То есть речь не идет о целесообразности санкционных программ против отдельных физических или юридических лиц. Речь идет о прозрачности и открытости решений власти.

Как и почему получилось так, что бизнес не приобщен к диалогу вокруг санкционной архитектуры – вопрос риторический

В июне 2021 года Офис простых решений и результатов обсудил с представителями юридического рынка, банков, компаний, которые занимаются ВЭД, ассоциаций, экспортеров и импортеров, как бизнес реагирует на санкции, в частности на экспансивное увеличение подсанкционных субъектов (за последний год их количество выросло почти вдвое). По результатам встречи и опроса (в нем приняли участие 57 компаний) офис выделил проблемы санкционной политики, которые больше всего мешают предсказуемости в ведении предпринимательской деятельности.

Во-первых, по мнению бизнеса, практическая реализация санкций остается полностью непонятной. Отсутствие нормативно-подзаконных актов (НПА), в которых должны быть детализированы положения по санкционным запретам и ограничениям, порядку их выполнения, процедуре мониторинга и ответственности за нарушения, приводят к тому, что субъекты предпринимательской деятельности вынуждены самостоятельно следить за предписаниями санкционного законодательства. При этом 21% компаний указали, что не осуществляют санкционный "due diligence". Это обусловлено плохой осведомленностью относительно санкционного режима Украины (и/или США, ЕС), отсутствием государственного реестра санкций, правовой неопределенностью относительно процедур применения санкций на уровне НПА.

Здесь возникает "во-вторых": 17% респондентов Офиса простых решений и результатов указали, что не знают, где и как отслеживать санкционные ограничения. Лишь каждая третья компания пользуется официальными государственными информационными порталами для получения актуальной информации о санкционных программах. Использование платного программного обеспечения (как, к примеру, You Control) требует от бизнеса дополнительных затрат. Поэтому компании по-разному решают вопрос, какое внутреннее подразделение следит за соблюдением санкционных запретов и ограничений. Каждая пятая компания делегирует эти полномочия либо отделу финансового мониторинга (или комплаенсу), либо юридическому департаменту (или юристу на предприятии).

Лишь каждая третья компания пользуется официальными государственными информационными порталами для получения актуальной информации о санкционные программы

В-третьих (как следствие двух предыдущих проблем), 12% компаний-респондентов имели практические последствия (как-то прекращение выполнения договорных обязательств) из-за санкций. Но потенциальные риски компаний-контрагентов, попавших под санкции, не являются предметом анализа для властей. Ведь на сайте СНБО, МИД Украины или президента Украины нет систематизированной информации по экономическим последствиям применения санкций (например, о пресечении соглашения, заблокированных счетах и тому подобному). Отсутствие унифицированной статистики нивелирует возможность оценки экономической эффективности санкций, делает невозможным корректировку санкционных программ (чтобы последние наносили больший экономический ущерб государству-агрессору и меньше мешали украинским компаниям).

К тому же, критической проблемой, по мнению бизнеса, является то, что санкционные списки Украины и ЕС, США не синхронизированы. Это создает угрозу непреднамеренного нарушения санкционным программам ЕС или США, что влечет за собой дополнительные репутационные риски или же невозможность проведения транзакций через американские и европейские банки.

Критической проблемой, по мнению бизнеса, является то, что санкционные списки Украины и ЕС, США не синхронизированы

Бизнес ждет от государства четких правил игры в вопросе санкций, последовательной и прогнозируемой санкционной политики, открытого реестра санкций с детализированным перечнем санкционным ограничений и запретов и разъяснений на уровне НПА (по каким алгоритмам соблюдать санкционные программы). За шесть лет со времени внедрения первых санкционных программ необходимость публичного диалога между властью и бизнесом по конфигурациям санкционной системы давно перезрела. Хочется надеяться, что ситуацию сдвинет с места хотя бы перезапуск правительственной рабочей группы по вопросам реформирования закона "О санкциях". И это станет прекрасной возможностью привлечь бизнес к санкционному регулированию на уровне СНБО.

Богдан Бернацкий, юрист-международник, Офис простых решений и результатов