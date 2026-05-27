До $20 тысяч: где в Украине больше всего предложений бюджетного жилья

Наибольшее количество предложений о продаже недорогих однокомнатных квартир зафиксировано в Харьковской области.

Больше всего объявлений с предложениями о покупке бюджетных квартир стоимостью до 20 тысяч долларов приходится на регионы, близкие к линии фронта. Впрочем, спрос на недвижимость в этом ценовом сегменте в основном снизился по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании "OLX Недвижимость", которое есть в распоряжении УНИАН.

Больше всего предложений о покупке однокомнатных квартир до 20 тыс. долларов – в Харьковской области. Впрочем, в апреле 2026 года спрос на них на 18% ниже, чем в апреле прошлого года. Также много подобных объявлений в Днепропетровской области. Количество откликов, аналогично Харьковской, в этом году меньше (-9%).

На третьем месте по количеству "доступного" жилья – Киевская область. Медианная цена покупки и аренды квартиры здесь одна из самых высоких в Украине, однако насыщенность столичного рынка недвижимости позволяет найти и более доступные варианты до 20 тыс. долл. В то же время в отношении спроса в апреле 2026 года фиксировалось снижение на 46%.

Видео дня

Также в перечень областей, где можно найти бюджетную 1-комнатную квартиру, вошли:

Одесская (-48% по количеству отзывов);

Запорожская (+42% по количеству отзывов, одна из немногих областей, где спрос на бюджетное жилье вырос);

Николаевская (+18% по количеству отзывов);

Сумская (-2% по количеству отзывов).

В отличие от однокомнатных, в сегменте двухкомнатных лидером по количеству квартир до 20 тысяч долларов в апреле была Днепропетровская область. На втором месте – Запорожская, а Харьковская – на третьем. Также бюджетную 2-комнатную квартиру в прошлом месяце можно было легко найти в Николаевской и Сумской областях.

Однако спрос на них, по сравнению с прошлым годом, также ниже: на 39% в Николаевской области, на 35% в Харьковской, на 2% в Днепропетровской. В Сумской области спрос на 2-комнатные квартиры до 20 тыс. долл. остался на уровне прошлого года. Единственной среди упомянутых областей, где количество откликов на подобные предложения выросло, стала Запорожская – +67%.

Найти трехкомнатную квартиру стоимостью до 20 тысяч долларов, как и ожидалось, сложнее, но все же возможно. Пятерка лидеров по количеству подобных предложений такая же, как и в сегменте 2-комнатных, однако в отношении спроса – ситуация несколько иная.

Ниже – перечень областей, где больше всего объявлений с 3-комнатными квартирами до 20 тыс. долл., и показатели изменения спроса на них по сравнению с апрелем прошлого года:

Днепропетровская, -9%;

Харьковская, +22%;

Запорожская, +38%;

Сумская, +10%;

Николаевская, -31%.

"Видно, что спрос на бюджетные трехкомнатные квартиры вырос не только в Запорожской области, что наблюдалось в других сегментах, но и в Харьковской и Сумской", – отмечают аналитики.

Жилье в Украине – последние новости

Наибольшее подорожание однокомнатных квартир с начала года наблюдалось в западных и восточных областях. Так, самые высокие темпы роста медианных цен фиксируются в Тернопольской – до 10% и Закарпатской – до 7%, что может быть связано с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах.

Украинцам в среднем нужно работать от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, если ежемесячно откладывать всю зарплату. Наименее доступными остаются Киев, Львов и Ужгород.

Вас также могут заинтересовать новости: