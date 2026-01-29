Золото снова побило ценовой рекорд: в Reuters раскрыли причины стремительного подорожания

Цена на золотые слитки выросла более чем на 27% с начала года из-за геополитической напряженности и политики США.

В четверг, 29 января, цена на золото выросла до нового рекордного максимума, достигнув уровня 5600 долларов за унцию (180 долларов за грамм), поскольку инвесторы искали "тихую гавань" из-за эскалации геополитической напряженности и ослабления экономических сигналов в Соединенных Штатах.

Как пишет Reuters, серебро также выиграло от "бегства" в безопасные активы, подскочив выше уровня 120 долларов за унцию (3,86 долл. за грамм).

Цена спотового золота выросла на 2,2% до 5516,71 доллара за унцию (17,4 долл. за грамм), после того как ранее в этот день она достигла рекордного уровня 5594,82 доллара.

Видео дня

Отмечается, что цена на слитки выросла более чем на 27% с начала года, поскольку неопределенность политики США в сочетании с ростом геополитической напряженности и экономической неопределенностью побудила инвесторов искать безопасное место в желтом металле.

"Идеальный шторм для золота продолжается на фоне геополитической напряженности между США и Ираном, слабого доллара и рыночных ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС, что приводит к бесконечным рекордным максимумам цен", – сказал Джейми Дутта, рыночный аналитик Nemo.money.

На геополитическом фронте Трамп в среду давил на Иран, чтобы тот согласился на ядерное соглашение, предупреждая, что США отреагируют более решительно, чем во время прошлогодней атаки на иранские ядерные объекты. Тегеран ответил угрозами в ответ против США, Израиля и их союзников.

Агентство пишет, что доллар США остается на нестабильном уровне после того, как во вторник он достиг четырехлетнего минимума после комментариев Трампа, который проигнорировал его недавнее ослабление. Более слабый доллар делает слитки, цена которых зависит от доллара, более привлекательными для иностранных покупателей.

По словам аналитика ActivTrades Рикардо Евангелиста, на фоне неопределенности геополитического и экономического контекста возможен дальнейший рост золота, которое может подняться выше уровня 6000 долларов и приблизиться к 7000 долларов до конца года.

Что касается других драгоценных металлов, спотовая цена на серебро выросла на 0,7% до 117,42 доллара за унцию (3,8 долл. за грамм) после достижения ранее рекордного максимума в 120,45 доллара. Цена на белый металл выросла почти на 64% с начала года, поскольку инвесторы стремятся диверсифицировать свои предложения.

Спотовая цена на платину выросла на 1,8% до 2 743,80 доллара за унцию (88,23 долл. за грамм) после достижения рекордного максимума в 2 918,80 доллара в понедельник.

Цены на золото – последние новости

В понедельник, 26 января, цена на золото подскочила до рекордного уровня более 5100 долларов за унцию (164 доллара за грамм), продолжая исторический рост. Инвесторы скупают этот безопасный актив на фоне растущей геополитической неопределенности.

Это происходит на фоне кризиса доверия к администрации США и американским активам, который был вызван некоторыми нестабильными решениями администрации президента Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: