Хуже кризиса 2008 года: экономист предупреждает об американской финансовой катастрофе

Американский экономист Питер Шифф, который стал известен благодаря точному прогнозу финансового кризиса 2008 года, заявил о приближении американской финансовой катастрофы, сообщает Clash Report.

"Мир сейчас буквально "вытягивает ковер из-под ног" США. Доллар потерпит крах. Его заменит золото. Центральные банки скупают золото и избавляются от долларов. Мы снова движемся к экономическому кризису - такому, что на его фоне финансовый кризис 2008 года будет выглядеть как воскресная школа", - сказал экономист.

Шифф подчеркнул, что это будет не глобальный финансовый кризис, а именно американский, а остальной мир "от этого даже выиграет".

"Пузырь - в долларе. Пузырь - в экономике США. Золото и серебро предупреждают о значительно более глубоком кризисе, который может ударить либо в конце этого года, либо уже в следующем. Мы движемся к кризису доллара США", - заявил Шифф.

Он подчеркнул, что это – вотум недоверия американской экономике и способности американского правительства управлять государственными финансами.

"У золота нет "потолка", потому что у доллара нет "дна", - отметил экономист.

Падение доллара США - последние новости

28 января доллар США опустился до четырехлетнего минимума после того, как президент Дональд Трамп отмахнулся от его недавнего ослабления. Это способствовало увеличению продаж доллара и повышению курсов других валют, в частности евро впервые с июня 2021 года поднялся выше уровня в 1,2 доллара.

26 января цена на золото подскочила до рекордного уровня более 5100 долларов за унцию (164 доллара за грамм), продолжая исторический рост. Инвесторы скупают этот безопасный актив на фоне растущей геополитической неопределенности. Это происходит на фоне кризиса доверия к администрации США и американским активам, который был вызван некоторыми нестабильными решениями администрации президента Трампа.

