Два миллиона гривень на жилье для ВПЛ: в правительстве рассказали, когда начнут выдавать ваучеры

Больше всего обращений поступило из Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей и столицы.

Заявки на жилищные ваучеры подали более 28 тысяч человек из числа внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий, и людей с инвалидностью вследствие войны. Финансирование программы планируется начать в конце февраля, после чего люди получат ваучеры.

Как сообщает Министерство развития общин и территорий, в регионах, в том числе и в Киеве, уже работают около 1200 комиссий, которые рассматривают заявки от людей. Они уже приняли почти 4 500 положительных решений. Проверить статус заявки или получить уведомление о решении комиссии человек может в мобильном приложении "Дия".

"Только за первую неделю работы программы, с 1 декабря 2025 года, поступило более 18 тысяч заявлений, что существенно нагрузило систему. Параллельно органы местного самоуправления создавали комиссии для рассмотрения обращений", - говорится в сообщении.

На скорость работы комиссий, в частности в Киеве, также влияет ситуация с безопасностью. В январе из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре были длительные воздушные тревоги и отключения света.

Заявки подали жители 23 областей Украины и Киева. Больше всего обращений поступило из Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей и столицы - от 2 до более 4 тысяч в каждом регионе. Нагрузка на комиссии влияет и на скорость рассмотрения заявлений.

В то же время по темпам обработки и количеству принятых решений лучшие результаты показывают Сумская, Полтавская, Черкасская и Винницкая области.

Следующий этап - перечисление средств и старт финансирования. Как только появится возможность бронировать средства - будет проинформирован каждый человек, который подал заявку и получил положительный ответ, подчеркнули в министерстве.

Основаниями для отказа могут быть исключительно подача заявления лицом, не имеющим права на получение помощи, или же выявление недостоверных данных в заявлении.

В ведомстве напомнили, что программа предусматривает предоставление ваучера на 2 миллиона гривень, который можно использовать для покупки жилья или инвестирования в его строительство. Ваучером также можно оплатить взнос по ипотеке.

Ваучеры на жилье для ВПЛ - последние новости

С 1 декабря внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий (ВОТ), имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление на жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен через "Дию". Ваучер на жилье для ВПЛ можно будет использовать в течение 5 лет. После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.

