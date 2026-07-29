В Украине резко выросли зарплаты: кому платят больше и меньше всего

Киев по-прежнему с значительным отрывом лидирует среди всех регионов по уровню заработной платы.

Средняя заработная плата в Украине в июне выросла на 5,9% по сравнению с маем и достигла 32 783 гривен до уплаты налогов. После вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора украинцы в среднем получали "чистыми" на руки 25 243 гривны.

Как сообщает Государственная служба статистики, больше всего денег традиционно зарабатывают в Киеве. В столице работникам в июне в среднем начисляли 48 393 грн (37 263 грн "на руки"). На втором месте – Луганская область – 38 143 грн (29 370 грн). Замыкает тройку самых высокооплачиваемых регионов Киевская область со средним уровнем оплаты труда в 33 849 грн (26 064 грн).

В то же время регионами с самым низким уровнем оплаты труда стали Черновицкая область – 24 472 грн (18 843 грн), а также Кировоградская область – 23 882 грн (18 389 грн).

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Отмечается, что больше всего, по итогам июня, заработали работники отрасли информации и телекоммуникаций – 77 931 грн (60 007 грн), а меньше всего – работники здравоохранения и социальной помощи: 22 274 грн (17 151 грн).

Кроме того, в Госстате добавили, что задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 июля составляла 3,8 млрд грн.

Зарплаты в Украине – главные новости

Экономист Руслан Черный заявил, что в Украине официальные показатели средней зарплаты завышены из-за выплат военнослужащим. По его словам, реальный размер зарплаты намного ниже 20 тысяч.

Ранее сообщалось об ожидаемом росте заработных плат в Украине в этом году более чем на 11%. Также Национальный банк прогнозирует постепенное возвращение мигрантов с 2027 года, что потенциально будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда.

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