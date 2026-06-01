Менее 20 тысяч гривень: эксперт рассказал о реальных размерах средней зарплаты в Украине

Реальный размер средней зарплаты в Украине составляет менее 20 тысяч гривень, а официальные показатели завышены за счет выплат военнослужащим. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный.

"Средняя зарплата по Украине очень сильно искажается за счет зарплат военным, в том числе 100 тысяч на передовой. Если отделить зарплаты военным, средняя зарплата будет намного ниже 20 тысяч по всей Украине", – сказал Черный.

По его словам, на местном уровне доходы украинцев на самом деле еще ниже. Из-за отсутствия крупных промышленных мощностей во многих общинах зарплаты часто колеблются в пределах 6–12 тысяч гривень.

Эксперт считает, что Украине не хватает высокотехнологичных производств, которые могли бы предлагать конкурентные зарплаты.

"Единственный путь – это строительство здесь заводов с высокотехнологичной продукцией, что обеспечит движение средств. На фоне высоких зарплат на этих предприятиях будет расти зарплата в целом по Украине", – сказал Черный.

Государственная служба статистики сообщала, что средняя заработная плата по Украине в апреле составила 30 515 грн, что на 0,5% больше, чем в марте. Самые высокие средние зарплаты в Киеве (48 003 грн) и Киевской области (30 584 грн). Регионами с самым низким уровнем оплаты труда стали Кировоградская (21 199 грн) и Черновицкая (21 687 грн) области.

Медианные зарплаты по Украине за год, по сравнению с апрелем 2025 года, больше всего выросли на 20%. Такой показатель в апреле 2026 года зафиксировали в Виннице (27 тыс. грн), Хмельницком (27 тыс. грн) и Ивано-Франковске (30 тыс. грн), говорится в исследовании "OLX Работа".

НБУ прогнозирует рост заработных плат в Украине в этом году более чем на 11%. Также ожидается постепенное возвращение мигрантов с 2027 года, что потенциально будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда.

