Свириденко сообщила о существенном повышении зарплат учителям: когда получат деньги

Следующий этап роста зарплат для всех категорий педагогов ожидается с сентября этого года.

С января 2026 года зарплаты педагогов в школах выросли на 30%. Таким образом, уже на этой неделе учителя по всей стране начнут получать первые повышенные выплаты.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, вместе с тем в этом году сохранятся дополнительные доплаты - 2000 гривень для всех учителей и 4000 гривень для учителей прифронтовых общин.

"Это только первая часть повышения оплаты труда учителей, запланированного на этот год. Следующий этап - дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов", - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что выплаты должны быть своевременными и в полном объеме, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.

Зарплаты учителей в Украине - главные новости

В декабре 2025 года сообщалось, что правительство поэтапно повышает уровень оплаты труда в сфере образования. В целом в течение 2026 года заработная плата педагогам будет увеличена на 50%.

Ранее народный депутат, председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщал, что в Украине минимальный оклад для учителей в 2026 году составит 21 тысячу гривен. Он тогда отметил, что педагоги до сих пор получают одни из самых низких зарплат в стране.

