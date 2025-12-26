Правительство повысит зарплаты учителям на 50% в 2026 году, - Свириденко

Также правительство обновляет правила финансирования укрытий.

Правительство Украины поэтапно повышает уровень оплаты труда в сфере образования. Всего в течение 2026 года заработная плата педагогам будет увеличена на 50%. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Педагогам повысят зарплаты

Она рассказала, что с января 2026 года заработная плата педагогам будет увеличена на 30%. По ее словам, для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев следующего года.

"91,8 млрд грн образовательной субвенции распределено между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перенаправлено для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета", - поделилась Свириденко.

Премьер-министр отметила, что следующим этапом станет повышение заработной платы педагогам еще на на 20%. Это произойдет с сентября 2026 года.

Кроме того, Свириденко заявила, что более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда в период с января по август 2026 года. Она отметила, что для этого предусмотрено 10,37 млрд гривень в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины.

"Параллельно МОН обновляет образовательные программы и внедряет современные практики в рамках Новой украинской школы, чтобы финансовые решения напрямую работали на качество образования", - добавила премьер-министр.

Обновление правил финансирования укрытий

Также Свириденко рассказала, что был обновлен Порядок и условия предоставления субвенции на обустройство укрытий с целью повышения эффективности процедуры обустройства укрытий в учреждениях общего среднего образования. Она отметила, что государство будет напрямую финансировать объекты с готовностью от 60% без увеличения стоимости проектов за счет госбюджета.

Свириденко уточнила, что распределение на новые объекты будет осуществляться в соответствии с предельными объемами, определенными для территорий по уровням риска безопасности в системе образования:

очень высокий - 40%;

высокий - 35%;

умеренный и удовлетворительный - 25%.

Каким будет минимальный оклад для учителей в 2026 году

Ранее председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине минимальный оклад для учителей в 2026 году составит 21 тысячи гривень. Он подчеркнул, что педагоги до сих пор получают одни из самых низких зарплат.

Министр образования и науки Оксен Лисовой во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде очертил другие проблемные звенья и возможные источники финансирования заработных плат педагогам. По его словам, неохваченными сегодня остаются дошкольное образование, внешкольное образование, преподаватели профессиональных дисциплин, мастера профессионального обучения в заведениях профтехобразования и профессиональных колледжах.

