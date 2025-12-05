Учителя в Украине сейчас получают одни из самых низких зарплат.

В Украине минимальный оклад для учителей в 2026 году составит от 21 тысячи гривень. Педагоги до сих пор получают одни из самых низких зарплат.

Об этом сообщил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"Минимальный оклад будет составлять от 21 тысячи гривень. Это одна из причин, почему мы должны были поддержать Бюджет-2026", - отметил Гетманцев.

Он также привел данные Госстата, согласно которым самые низкие на сегодня зарплаты получают работники таких отраслей:

образование - 16 984 грн;

библиотеки, музеи, архивы - 14 531 грн;

творчество, искусство и развлечения - 14 809 грн.

Стоит отметить, что эти суммы приведены до вычета налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (5%).

В свою очередь, министр образования и науки Оксен Лисовой во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде очертил другие проблемные звенья и возможные источники финансирования заработных плат педагогам.

"Неохваченным сегодня остается дошкольное образование, внешкольное образование, преподаватели профессиональных дисциплин, мастера профессионального обучения в заведениях профтехобразования и профессиональных колледжах. На самом деле эти звенья образования относятся к сфере управления органов местного самоуправления", - сказал он.

По его словам, МОН вместе с общинами прорабатывает возможности повышения зарплат за счет дополнительных поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

"Общее поступление НДФЛ в общинах, которое остается - это 17 миллиардов вообще от образовательной субвенции и 6,5 миллиардов дополнительных от вот этого повышения, которое мы предусмотрели. Поэтому работаем с общинами на предмет того, чтобы они использовали это НДФЛ, преимущественно на повышение тем звеньям, которые относятся к их сферам управления", - отметил министр.

Лисовой также рассказал о проблематике прифронтовых регионов, где дополнительных поступлений может не хватить. Он отметил, что новый закон о дошкольном образовании, принятый парламентом, позволяет общинам устанавливать зарплаты вне тарифной сетки в соответствии с их финансовыми возможностями.

В сентябре стало известно, что в МОН разработали новую систему оплаты труда педагогов, которая предусматривает не только повышение зарплат, но и изменение принципа начисления.

3 декабря министр финансов Сергей Марченко сообщил, что зарплаты педагогов вырастут в два этапа - с 1 января и с 1 сентября следующего года. Соответствующие средства заложены в проекте государственного бюджета на 2026 год.

