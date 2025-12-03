С 1 сентября зарплаты педагогов может вырасти до 30 тысяч гривень.

Заработные платы педагогов вырастут в два этапа - с 1 января и с 1 сентября следующего года. Соответствующие средства уже заложены в проекте государственного бюджета на 2026 год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2026 год в Верховной Раде.

"Сейчас в проекте бюджета, предусмотрен рост заработных плат с первого января - в среднем с 16,7 до 21,7 тысяч гривень. С первого сентября, согласно принятым решениям, указанная сумма будет составлять до 30 тысяч гривень", - сказал он.

Он также отметил, что расчеты еще продолжаются, и окончательные показатели будут зависеть от того, какие постановления и решения примет правительство.

"Но ресурс мы достаточный обеспечили. Это позволит, по нашим расчетам, в среднем увеличить ежемесячную заработную плату учителя до 10 тысяч гривень", - добавил Марченко.

Зарплаты учителей в Украине - главные новости

Профессия учителя остается одной из самых низко оплачиваемых в Украине. В сентябре типичная зарплата учителей составляла 12 500 гривень, что на 8,7% больше, чем в прошлом году (11 500 грн).

В сентябре также сообщалось, что в Минобразования разработали новую систему оплаты труда педагогов, которая предусматривает не только повышение зарплат, но и изменение принципа начисления. Новая система будет вводиться поэтапно и при благоприятных условиях. Для обеспечения средней зарплаты учителя на уровне 24 тыс. грн система требует около 200 млрд грн дополнительных средств.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев отметил, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрели повышение зарплат учителям. По его словам, в финальной версии документа удалось повысить минимальные зарплаты учителей до 26 тысяч без дополнительной нагрузки на бюджет.

