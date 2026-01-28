Евро стремительно растет: аналитик рассказал, стоит ли украинцам скупать валюту

Подорожание евро вызвано не столько его прочностью, сколько слабостью доллара из-за политики Трампа.

Евро в последние недели стремительно растет и уже достиг четырехлетнего максимума по отношению к доллару, а также регулярно обновляет исторические максимумы в Украине.

Как рассказал УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин, евро растет на украинском рынке в первую очередь из-за очень стремительного роста евро против доллара на мировом рынке. При этом такое подорожание евро вызвано не столько его прочностью, сколько слабостью доллара из-за политики американского президента Дональда Трампа, и сейчас наблюдается ситуация, когда нахождение в американских облигациях более рискованно, чем покупка золота или серебра, которые достигли новых максимумов.

"Накануне евро превысил показатель в 1,204 долл., что является максимумом с июня 2021 года. У Нацбанка очень мало маневра, чтобы не замечать такое стремительное подорожание евро, в результате чего он сейчас поднимает курс евро. Например, наличный евро сегодня превысил отметку 51,8 грн. соответственно на межбанке безналичный евро уже окончательно закрепился выше 51 грн", - рассказал эксперт.

Шевчишин отметил, что евро для Украины является проинфляционным фактором, именно поэтому Нацбанк пытается сдержать этот рост, что видно по очень высоким интервенциям регулятора, которые на прошлой неделе превысили 1,06 млрд долл.

При этом, по словам аналитика, дальнейший рост евро имеет ограниченный потенциал, потому что такой дорогой евро начинает ослаблять европейскую экономику, и ЕЦБ также будет пытаться сдерживать этот рост. Аналитик сказал:

"Нужно ли именно сейчас переходить на евро? Я бы сейчас подождал эту неделю, до конца января, дождался бы решения ФРС США по учетной ставке, чтобы оценить ситуацию уже с некоторой полнотой данных. Потому что ситуация неопределенная, очень волатильная. Эти стремительные росты, которые мы сейчас наблюдаем, имеют в том числе спекулятивный формат".

Шевчишин советует обратить внимание на потенциал роста евро по отношению к доходности украинских депозитов или ОВГЗ.

"Если смотреть на ситуацию с точки зрения украинского потребителя, есть ли у евро потенциал к росту, равнозначный уровню текущего депозита, например, 11%? Или потенциал к росту на 15%, как гривневые ОВГЗ? У меня сейчас нет прямого ответа. Поэтому главная рекомендация - это диверсификация", - сказал эксперт.

Аналитик советует частично размещать средства на валютных счетах, особенно учитывая блэкауты и возможную недостаточность финансирования со стороны международных партнеров. С другой стороны, по его словам, НБУ продолжает декларировать сохранение привлекательности гривны, и для этого он активно использует золотовалютные резервы.

Подорожание евро - что известно

Евро вырос до самого высокого уровня по отношению к американской валюте с 2021 года - 1,20 доллара. Это свидетельствует о возобновлении роста европейской валюты на фоне падения настроений в отношении американской валюты.

Ослабили доллар противостояние президента США Дональда Трампа с союзниками по вопросам торговли и Гренландии, а также его атаки на Федеральную резервную систему. Последний импульс росту евро придали спекуляции о возможном совместном вмешательстве США и Японии для сдерживания ослабления иены, что в целом давит на доллар.

