В Украине стало меньше пенсионеров: министр озвучил актуальные цифры

С начала войны количество получателей пенсий сократилось на 600 тысяч человек.

В Украине сейчас около 15 миллионов человек получают различные социальные выплаты, из них 10,2 миллиона – пенсионеры.

Как сообщил министр социальной политики, семьи и национальной идентичности Денис Улютин в интервью РБК-Украина, с начала полномасштабной войны количество получателей пенсий уменьшилось на 600 тысяч человек.

"Количество получателей пенсий уменьшилось примерно на 600 тысяч человек, если говорить о периоде с 2022-го или 2023-го годов. Ранее их количество также уменьшалось", - отметил министр.

Видео дня

По его словам, уменьшение количества пенсионеров - естественный процесс. Он отметил, что сейчас в Украине примерно один к одному работающих и пенсионеров. Ранее пенсионеров было больше по отношению к работающим.

Кроме того, министр подчеркнул, что пенсионерам, даже если они выезжают, но прошли верификацию и подтвердили, что они живы, украинское правительство платит пенсии.

Пенсии в Украине - главные новости

25 января стало известно, что правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Так, украинцы смогут получать три пенсии вместо одной.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала, что в Украине хотят ввести полностью проактивные пенсионные и социальные услуги, чтобы граждане получали выплаты автоматически, без сбора справок и походов по учреждениям.

Вас также могут заинтересовать новости: