Украинцы будут получать три вида выплат: как планируют изменить пенсионную систему

Денис Улютин указал, что каждый украинец сможет получить то, что заработал.

Кабинет министров работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы будут получать три пенсии вместо одной.

Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин в интервью РБК-Украина рассказал, что идея заключается в том, чтобы одновременно работали три составляющие:

солидарная система;

специальные пенсии;

накопительная часть.

По его словам, трехуровневая система должна сбалансировать ситуацию. Он напомнил, что сейчас украинцы получают разные пенсии даже при одинаковом стаже работы и уровне зарплаты.

Улютин объяснил, что солидарная пенсия должна зависеть от взносов в солидарную систему. По его словам, при таком подходе пенсия учителя со стажем 40 лет увеличится примерно в полтора-два раза.

"Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, то все равно в конце получит нормальную пенсию. И она будет значительно выше, чем сейчас", - уточнил чиновник.

При этом он указал, что в случае нехватки страхового стажа может быть базовая выплата, которая должна покрыть потребности таких людей.

"Она (базовая выплата, - УНИАН) будет определяться бюджетом на соответствующий год и в идеале должна обеспечить базовый прожиточный минимум", - объяснил Улютин.

Что касается специальных пенсий, то он уверен, что такие выплаты не должны выплачиваться из бюджета солидарной системы. По его словам, должны быть созданы условия, когда будет учитываться и профессиональный стаж, и общий.

"По факту, мы считаем не годы в профессии, а сумму средств, которые оплатили за это время. Мы переходим к другому подходу формирования пенсий. Пенсия - это то, что ты заработал", - подчеркнул министр.

В то же время он указал, что для перевода спецпенсий в профессиональные, понадобится не менее 13 лет, если начать с 2026 или 2027 года.

А вот третий элемент – накопительная пенсия - не должен быть обязательным, считает Улютин. Он указал, что каждый украинец сможет делать взносы в накопительный фонд дополнительно к ЕСВ, который идет в солидарную систему.

Пенсионная реформа в Украине - последние новости

Бывший министр социальной политики Оксана Жолнович сообщала, что в Украине готовятся изменения в пенсионной системе для устранения искажений, которые есть на данный момент.

В свою очередь нынешний глава Миноцполитики Денис Улютин уточнил, что планируется создать бездефицитную систему пенсионных выплат, распределяя лишь тот объем средств, который реально собран через единый социальный взнос (ЕСВ) в конкретном году.

