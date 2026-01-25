Украинцы будут получать три вида выплат: как планируют изменить пенсионную систему

Кабинет министров работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы будут получать три пенсии вместо одной.
Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин в интервью РБК-Украина рассказал, что идея заключается в том, чтобы одновременно работали три составляющие:
- солидарная система;
- специальные пенсии;
- накопительная часть.
По его словам, трехуровневая система должна сбалансировать ситуацию. Он напомнил, что сейчас украинцы получают разные пенсии даже при одинаковом стаже работы и уровне зарплаты.
Улютин объяснил, что солидарная пенсия должна зависеть от взносов в солидарную систему. По его словам, при таком подходе пенсия учителя со стажем 40 лет увеличится примерно в полтора-два раза.
"Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, то все равно в конце получит нормальную пенсию. И она будет значительно выше, чем сейчас", - уточнил чиновник.
При этом он указал, что в случае нехватки страхового стажа может быть базовая выплата, которая должна покрыть потребности таких людей.
"Она (базовая выплата, - УНИАН) будет определяться бюджетом на соответствующий год и в идеале должна обеспечить базовый прожиточный минимум", - объяснил Улютин.
Что касается специальных пенсий, то он уверен, что такие выплаты не должны выплачиваться из бюджета солидарной системы. По его словам, должны быть созданы условия, когда будет учитываться и профессиональный стаж, и общий.
"По факту, мы считаем не годы в профессии, а сумму средств, которые оплатили за это время. Мы переходим к другому подходу формирования пенсий. Пенсия - это то, что ты заработал", - подчеркнул министр.
В то же время он указал, что для перевода спецпенсий в профессиональные, понадобится не менее 13 лет, если начать с 2026 или 2027 года.
А вот третий элемент – накопительная пенсия - не должен быть обязательным, считает Улютин. Он указал, что каждый украинец сможет делать взносы в накопительный фонд дополнительно к ЕСВ, который идет в солидарную систему.
Пенсионная реформа в Украине - последние новости
Бывший министр социальной политики Оксана Жолнович сообщала, что в Украине готовятся изменения в пенсионной системе для устранения искажений, которые есть на данный момент.
В свою очередь нынешний глава Миноцполитики Денис Улютин уточнил, что планируется создать бездефицитную систему пенсионных выплат, распределяя лишь тот объем средств, который реально собран через единый социальный взнос (ЕСВ) в конкретном году.