В Украине хотят изменить подход к назначению пенсий и соцвыплат: в Минцифры раскрыли детали

Минцифры стремится перейти к автоматическому назначению пенсий и соцвыплат без походов по учреждениям.

В Украине хотят ввести полностью проактивные пенсионные и социальные услуги, чтобы граждане получали выплаты автоматически, без сбора справок и походов по учреждениям. Об этом в интервью УНИАН рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

"То, что точно будет, это проактивная пенсия. Сейчас для того, чтобы получить пенсию, тебе нужно прийти, подтвердить стаж, принести какие-то справки, если ты работал на условном заводе "Маяк", которого вообще не существует, потому что это был Советский Союз. Ты должен идти в архив, искать это название и подтверждать свой стаж", - сказала Коваль.

По ее словам, в случае несогласия с автоматическим начислением пенсии гражданин сможет обжаловать решение, однако базовый процесс начисления должен запускаться автоматически без дополнительных обращений.

Видео дня

"По нашей логике все должно происходить очень быстро. Если у тебя пенсия по возрасту, можно не в день рождения, чтобы не расстраивать, а на следующий день выбрать карту, на которую ты хочешь, чтобы тебе начислялась пенсия. Вот она составляет такую-то сумму", - рассказала заместитель министра.

Она также подчеркнула, что особенно важно изменить логику назначения помощи для семей с инвалидностью или людей, которые не работают и нуждаются в поддержке государства.

"У нас, к сожалению, есть много семей, которые нуждаются в помощи от государства, потому что у них либо дети с инвалидностью, либо сами родители имеют инвалидность. И сейчас они должны доказывать государству, что им нужна помощь. По моему глубокому убеждению, такого не должно быть, потому что есть реестры, в которых указана информация о трудоустройстве человека. Мы понимаем - человек работает или не работает. Если он не работает, если у него инвалидность, он должен автоматически получать помощь от государства", - отметила Коваль.

По ее словам, в перспективе государство сможет отправлять push-уведомления с уже готовым предложением социальной выплаты, где человеку останется только согласиться и выбрать счет для зачисления средств.

Однако точных сроков внедрения таких услуг нет. Пока это дальновидные планы ведомства.

Выплаты украинцам - главные новости

С 1 января 2026 года украинцы могут оформить "детские" 50 тысяч гривен. Оформить помощь можно двумя способами: подать заявление в Пенсионный фонд или оформить заявление через сервис "еМалятко", который есть в "Дії".

Ранее с 15 ноября по 24 декабря 2025 года украинцы имели возможность оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривен. Средства должны были поступить на карту "Национальный кэшбэк".

Вас также могут заинтересовать новости: