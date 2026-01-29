ЕС официально внес Россию в список спонсоров терроризма: что это означает

ЕС официально включил Россию в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Соответствующее решение Еврокомиссии опубликовано в Официальном журнале блока.
Как сообщила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции, это решение усложнит проведение операций с российскими банками.
"ЕС сегодня внес Россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств. Это замедлит и увеличит расходы на операции с российскими банками", - сказала она.
Внесение Евросоюзом РФ в перечень стран с высоким риском отмывания денег предусматривает усиленный контроль со стороны всех банков Евросоюза за любыми финансовыми операциями, имеющими отношение к России.
Санкции ЕС против РФ
О том, что ЕС хочет внести РФ в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, стало известно в начале декабря.
Как писало издание Politico, несмотря на то, что в межправительственной надзорной организации Financial Action Task Force (FATF) решили приостановить членство России после полномасштабного вторжения в Украину, они так и не внесли РФ в черный список из-за противодействия стран группы БРИКС. Ранее ЕС согласовывал действия с FATF, но с 2025 года блок создал собственный орган для борьбы с отмыванием денег - управление противодействия отмыванию средств (AMLA).
26 января Европейский Совет принял окончательное решение о постепенном запрете импорта российского газа в страны-члены блока. Предполагается, что последняя молекула российского газа пересечет границы ЕС в 2027 году.
Блок также готовит юбилейный 20-й пакет санкций против РФ, который, вероятно, будет сосредоточен на ограничении российских доходов от экспорта энергоносителей.