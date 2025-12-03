Шаг обяжет финансовые учреждения усилить надлежащую проверку всех транзакций.

В Европейской комиссии решили добавить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом со ссылкой на европейских чиновников и соответствующий документ сообщает Politico.

Добавление России в черный список обяжет финансовые учреждения усилить надлежащую проверку всех транзакций и заставит банки принять дополнительные меры, чтобы снизить риски.

Издание напоминает, что в межправительственной надзорной организации Financial Action Task Force (FATF) решили приостановить членство России после полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время организация не внесла РФ в черный список, несмотря на доказательства, представленные правительством Украины. Это произошло из-за противодействия стран группы БРИКС, в которую входят, в частности, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

Обычно ЕС согласовывал свои действия с решениями FATF, но начиная с этого года он имеет собственный орган по борьбе с отмыванием денег - управление противодействия отмыванию средств (AMLA). Как сообщается, AMLA будет участвовать в подготовке черного списка с июля 2027 года.

Экономическое давление на Россию - главное

Внесение в черный список происходит именно тогда, когда Еврокомиссия пытается положить конец сопротивлению Бельгии по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины.

Напомним, недавно бельгийцы в последний момент отвергли очередное предложение ЕС, которое могло бы позволить предоставить нашей стране репарационный кредит.

Соответствующее заявление обнародовали за несколько часов до того, как Европейская комиссия должна была официально обнародовать проект документа, который позволил бы блоку привлечь до 210 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка.

По словам россиян, если ЕС использует замороженные российские активы, в Кремле примут ответные меры. По их мнению, в этом случае Москва может инициировать многолетние судебные тяжбы.

