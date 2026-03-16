Из-за проблем с газом страны Азии накрыли проблемы: крематории перешли на электричество

В Индии крематории перестали использовать газ для сжигания умерших, а рестораны прекратили жарить еду во фритюре. В Пакистане госслужащие работают 4 дня в неделю, а в Бангладеш закрылись университеты, студентам отменили экзамены.

Как пишет Financial Times, война США и Израиля против Ирана вызвала перебои с энергоснабжением в мире, однако больше всего пострадала Южная Азия, которая в значительной степени зависит от газа из стран Персидского залива.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан не паниковать, однако в стране распространяются сообщения о накоплении запасов, кражах и спекуляции на фоне дефицита газовых баллонов.

Индия – второй в мире импортер сжиженного нефтяного газа (LPG) – получает около 60% поставок из Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии. Однако из-за закрытия Ормузского пролива поставки резко сократились, а значительных запасов у страны нет.

Правительство разрешило использовать более загрязняющие виды топлива – уголь, дрова и керосин – после того, как рестораны предупредили о возможном закрытии из-за нехватки газа. А крематории из-за дефицита газа уже переходят с газовых установок на электрические печи, чтобы избежать скопления тел.

В Мумбаи до половины отелей могут прекратить работу, если ситуация не улучшится, заявили в ассоциации отелей и ресторанов. Примерно 20% заведений уже закрылись.

Национальная ресторанная ассоциация Индии уже посоветовала своим 500 000 членам рассмотреть сокращение рабочих часов, прекратить предлагать блюда, требующие длительного тушения и жарки во фритюре, а также использовать крышки во время приготовления пищи для экономии энергии.

На фоне дефицита цены на газ резко выросли. По словам владельцев малого бизнеса, на черном рынке газовые баллоны продают вдвое дороже обычной цены – около 1 800 рупий (примерно $20).

Удар дефицита газа по другим странам

Кризис коснулся и поставок сжиженного природного газа (СПГ), который используется для производства удобрений, электроэнергии и работы нефтеперерабатывающих заводов.

Пакистан, Индия и Бангладеш в значительной степени зависят от импорта СПГ из Катара. В частности, почти три четверти импорта СПГ в Бангладеш в прошлом году обеспечили Катар и ОАЭ.

В Бангладеш, который импортирует 95% энергоресурсов, власти уже ввели масштабное нормирование газа. Государственная компания Petrobangla ограничила ежедневные поставки, а правительство закрыло все университеты и перенесло каникулы на праздник Ид аль-Фитр, чтобы сократить потребление энергии.

Правительство также поручило государственным заводам по производству удобрений приостановить работу на 15 дней, чтобы направить газ на электростанции и избежать масштабных отключений.

Дефицит газа коснулся и Шри-Ланки, где на заправках образовались длинные очереди. Президент страны заявил, что запасов LPG хватит лишь примерно на неделю.

В Пакистане правительство закрыло школы до конца месяца, перевело все университетские занятия в онлайн-формат и ввело четырехдневную рабочую неделю для большинства государственных учреждений. Кроме того, цены на бензин повысили на 20%.

Пакистан имеет собственные поставки газа, но все еще зависит от производителей из стран Персидского залива, которые обеспечивают пятую часть его потребления газа.

Влияние войны в Иране на энергетику

Война на Ближнем Востоке может вызвать глобальный продовольственный кризис, который будет хуже того, что возник из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, ведь дефицит удобрений угрожает производству продовольствия на многих континентах.

А скачок цен на топливо в Украине из-за войны в Иране заставит фермеров дополнительно тратить миллионы гривен в начале посевной кампании, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

