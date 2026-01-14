'Одноразовые' диверсанты РФ сеют хаос в Европе и подрывают поддержку Украины, - The Times

Россия привлекает украинских беженцев, испытывающих финансовые затруднения и, возможно, не осознающих, что работают на Кремль.

Россия использует онлайн-мессенджеры и криптовалютные платежи для вербовки "одноразовых" агентов для проведения недорогих диверсионных операций по всей Европе, с целью подорвать поддержку Украины.

Как пишет The Times, согласно отчету лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), Россия привлекает украинских беженцев, испытывающих финансовые затруднения и, возможно, не осознающих, что работают на Кремль, в попытке подорвать общественную поддержку Киева.

Отмечается, что операции Кремля включали поджоги, нападения на гражданскую инфраструктуру, вандализм и другие акты саботажа, направленные на посеяние "страха и смятения" в западных обществах и поиск слабых мест в системе защиты гражданской инфраструктуры. В отчете говорится, что количество таких инцидентов в Европе увеличилось в три раза в период с 2023 по 2024 год и что саботаж остается "ключевым инструментом" гибридной войны России.

Низкоуровневые агенты обычно вербуются через зашифрованные мессенджеры, такие как Telegram, и получают небольшие суммы, часто в криптовалюте. Рекрутам предлагают несколько долларов за такие действия, как граффити, и до 10 000 долларов за более серьезные преступления.

"В нескольких случаях диверсантам вообще не платили, что подчеркивает их одноразовость", – отмечают аналитики.

Разжигание напряженности и подрыв поддержки Украины "является частью логики низкоуровневого [российского] саботажа, даже если сам физический ущерб ограничен", – сказала соавтор отчета Кинга Редловска.

В отчете подчеркивается, что европейским странам стоит усилить надзор за внебиржевыми обменными операциями криптовалюты на наличные деньги.

"Европа относительно медленно признает эти инциденты частью скоординированной кампании саботажа. Деньги движутся быстро, особенно через криптовалюту и неформальные денежные услуги, в то время как процессы правового и трансграничного сотрудничества продвигаются медленно. Даже неудавшиеся или малоэффективные теракты все равно достигают целей России, создавая страх, истощая ресурсы безопасности и проверяя пороги реагирования", - сказала Редловска

В отчете также содержится призыв к проведению кампаний по повышению осведомленности о тактике Кремля среди недавних мигрантов, диаспоры и подростков – групп, которые, как считается, чаще всего становятся мишенью российских вербовщиков, – а также к введению вознаграждений для информаторов.

Диверсии РФ в Европе

Как писал УНИАН, в последнее время Россия резко нарастила гибридные атаки против стран ЕС и НАТО - от нарушений воздушного пространства дронами, глушения GPS и диверсий на инфраструктуре до кибератак, информационных операций и вмешательства в выборы.

Ранее СМИ сообщали, что Россия создала в Европе дезинформационную сеть, задачей которой была дискредитация украинских беженцев и Украины в целом. Наиболее активной эта сеть была в Австрии.

