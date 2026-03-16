Его польза впечатляет: кардиолог назвал лучший овощ для здоровья сердца

Употребление в пищу большого количества фруктов и овощей - одно из лучших решений для здоровья сердца, поскольку они богаты полезными для сердца питательными веществами, включая клетчатку, минералы и антиоксиданты. Однако есть один овощ, особенно полезный для здоровья сердца, и он гораздо более впечатляющий, чем вы можете себе представить, пишет RealSimple.

По словам кардиолога Дариуша Мозаффариана, самый полезный овощ для здоровья сердца - это авокадо. Это отчасти связано с его высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, или "хороших" жиров.

По словам доктора Мозаффариана, авокадо содержит в основном мононенасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина. Это важный эффект, поскольку высокий уровень ЛПНП-холестерина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, по мнению экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Авокадо также содержит клетчатку: всего половина авокадо удовлетворяет 20 процентов вашей суточной потребности. Клетчатка снижает всасывание холестерина в организме, тем самым поддерживая здоровый уровень холестерина в крови и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, авокадо содержит калий, крайне важный минерал для здоровья сердца.

"Калий снижает кровяное давление и помогает компенсировать вредное воздействие натрия", – говорит доктор Мозаффариан. Это может помочь контролировать или предотвращать высокое кровяное давление, или гипертонию, еще один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Вдобавок ко всему, авокадо богато антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом и воспалением, двумя факторами, которые также способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованиям, антиоксиданты также предотвращают окисление холестерина ЛПНП, процесс, который в противном случае способствовал бы образованию бляшек в артериях, вызывая атеросклероз.

Как есть больше авокадо

Авокадо кремовый и довольно универсальный на вкус, поэтому его можно использовать в разных рецептах. Например, из него можно приготовить гуакамоле и подавать с кукурузными чипсами или нарезанными овощами для дополнительной порции клетчатки и полезных жиров.

Также из него получается вкусная заправка к салатам, если смешать его со специями, лимонным соком и полезным для сердца маслом. Его также можно добавлять к салату кусочками и ли в бургеры/сэндвичи.

