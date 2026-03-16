Людям лучше не заходить: в 200-метровой пещере обитает самый смертоносный вирус

Этот вирус чрезвычайно смертоносный, летальность составляет 88%.

Пещера Китум, расположенная в Кении, одна из пяти так называемых "слоновьих пещер", получивших такое название потому, что их посещают слоны, которые "добывают" там соли.

Иногда целые семьи слонов посещают пещеру, царапая стены бивнями, а потом поедая то, что удалось отделить, пишет Discoverwildlife. Однако, слоны не единственные животные в пещере Китум.

Там обитают летучие мыши. Десятки тысяч цепляются за стены и потолок пещеры, которая простирается более чем на 200 м вглубь горы. Их экскременты на полу образуют толстый слой едкой субстанции.

Однако это не единственная опасность. В 1980-х годах два посетителя пещеры умерли после заражения вирусом, переносимым египетскими летучими мышами, обитающими в пещере. Вирус не причиняет вреда летучим мышам, но вызывает внутреннее кровотечение при заражении людей. Это заболевание известно как болезнь Марбурга, и уровень смертности достигает 88%.

В настоящее время нет вакцин или противовирусных препаратов, поэтому пещеру людям лучше оставить в покое и позволить распоряжаться ею слонам, которые обладают иммунитетом против такой болезни.

Недавно стало известно, что ученые исследовали самую засушливую пустыню и результаты их ошеломили. Они нашли жизнь там, где по идее ее не должно было существовать. Ученые пришли к выводу, что жизнь может процветать даже в одной из самых экстремальных сред на Земле.

Также ученые нашли под тихими берегами реки Виктория в Австралии настоящего титана подземного мира. Это существо может вырастать длиной более 2 м, что делает его настоящим рекордсменом среди беспозвоночных.

Вас также могут заинтересовать новости: