В Америке обнаружили останки тираннозавра-рекордсмена

Новый анализ берцовой кости самого древнего из известных гигантских тираннозавров Северной Америки предполагает, что у "короля динозавров", тираннозавра рекса, мог быть необычно крупный предок. Об этом пишет sciencealert.

Окаменелость, найденная в 1980-х годах в Фонде Киртланда в Нью-Мексико, США, имеет возраст около 74 миллионов лет, что относит этого гигантского тираннозавра к позднему кампанскому ярусу.

Отмечается, что это значительно раньше, чем большинство окаменелостей тираннозавра, которые обычно датируются самым концом правления динозавров, поздним маастрихтским ярусом, хотя в палеонтологической летописи есть некоторое совпадение с кампанским ярусом.

Палеонтолог Николас Лонгрич из Университета Бата в Великобритании и его коллеги предполагают, что окаменелость представляет собой близкого родственника тираннозавра, основываясь на тщательном анализе его физических особенностей. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Помимо сходства в форме, эта берцовая кость составляет 84 процента от длины и 78 процентов от ширины берцовой кости самого крупного из известных экземпляров тираннозавра - почти полного скелета по имени Сью.

На основании этих размеров Лонгрич и его команда оценили вес тираннозавра примерно в 4700 килограммов. Это примерно столько же, сколько весил особенно крепкий самец африканского саванного слона. В статье сказано:

"Хотя это едва ли составляет половину массы самых крупных тираннозавридов, это самый крупный тираннозавр, обнаруженный нами в эту эпоху".

Происхождение тираннозавра-рекордсмена

Помимо впечатляющих размеров, окаменелость также является интересным свидетельством происхождения тираннозавра. Некоторые палеонтологи утверждают, что тираннозавр возник в Азии.

Другие говорят о Северной Америке - или, точнее, о южной оконечности материка, называемого Ларамидией, который впоследствии стал частью того, что мы сейчас называем Северной Америкой. Лонгрич и его команда пишут:

"Гипотеза южного происхождения делает проверяемое предсказание относительно палеонтологической летописи: если тираннозавр эволюционировал в южной части Северной Америки, дальнейшее изучение палеонтологической летописи должно выявить другие свидетельства существования ранних тираннозавринов в южной Ларамидии. Здесь мы описываем гигантского тираннозавра, датируемого примерно 74 миллионами лет назад, из позднего кампанского яруса Нью-Мексико. Это самый древний из известных гигантских тираннозавров Северной Америки и, возможно, самый древний из известных представителей тираннозавринов".

Возраст кости определяется по изотопам аргона, оставшимся в вулканическом пепле, в котором она была погребена: в слое, названном Хантер-Уош.

Интересно, что слои выше и ниже этого пепла также имеют четкие радиометрические датировки, что позволяет с достаточной уверенностью утверждать, что крупные тираннозавриды действительно появились в Ларамидии в конце кампанского периода.

Однако остается неясным положение этого нового динозавра на генеалогическом древе: пока у ученых есть только одна кость. Хотя это не так полезно, как, например, полный скелет или ДНК, команда все же может многое заключить из формы кости.

Как и большеберцовая кость тираннозавра, большеберцовая кость массивная, имеет прямой стержень и широкую треугольную форму у основания стопы.

Отмечается, что последняя особенность не наблюдается у Бистахиверсора, еще одного потенциального родственника динозавров, с которым сравнивали кости, поскольку это единственный подтвержденный тираннозаврид, найденный в этом конкретном слое доисторических пород в Киртландском фонде. Бистахиверсор также был намного меньше.

Все эти признаки указывают на то, что этот гигантский динозавр был более тесно связан с тираннозавром, чем с Бистахиверсором.

"Независимо от того, какая гипотеза будет принята, необычный размер тираннозавра из Хантер-Уош имеет важное значение, поскольку он представляет собой ранее не распознанное появление крупных тираннозавридов в позднем кампанском ярусе и показывает, что они эволюционировали раньше, чем считалось ранее. Тем не менее, для более точного определения как размера, так и родственных связей тираннозавра из Хантер-Уош необходимы дополнительные останки из Киртланда, отдельные зубы или кости, или, в идеале, связанные останки", - пишут исследователи.

За сколько лет тираннозавр дорастал до взрослых размеров

Согласно новому исследованию, тираннозавр рекс жил дольше и достигал максимального размера за более длительное время, чем считалось ранее.

Группа ученых использовала поляризованный свет, чтобы обнаружить ранее невидимые годичные кольца роста у 17 отдельных особей. Анализ показал, что тираннозавр рекс достиг бы своего максимального размера около 8 тонн только в возрасте 35-40 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: