Ракеты для F-16 будут производить в ЕС, и это очень важно для обороны Украины, – эксперты

Благодаря переносу производства в Европу может быть решена проблема нехватки ракет для украинской ПВО NASAMS и истребителей F-16.

Украина может получить стабильный источник боеприпасов для истребителей F-16 и систем ПВО благодаря запуску новых мощностей в ЕС. Американский оборонный гигант RTX планирует полностью перенести выпуск ракет "воздух-воздух" версии AIM-120C-8 на европейский континент. Об этом на выставке вооружений BEDEX 2026 представители компании рассказали обозревателю Jeff21461, сообщает профильное издание Defense Express.

Дело в том, что США хотят сфокусировать собственные заводы на выпуске самых современных ракет версии AIM-120D-3. Потребности союзников будут обеспечивать локальные линии, именно поэтому Европа разворачивает параллельное производство. В настоящее время корпорация RTX уже ведет переговоры с более чем 30 бельгийскими компаниями. Они должны создать полноценную цепочку поставок компонентов.

По данным Defense Express, это будет не просто сборка готовых комплектов ведь, например, бельгийская компания FN Herstal еще в июле 2025 года договорилась о глубокой локализации AIM-120. Речь идет о полном освоении производства сложных деталей.

Версия C-8 отличается от более новой D-3 двигателем и электроникой, однако ее эффективность остается высокой, пишет издание. Эти ракеты активно закупают для самолетов и норвежских зенитных комплексов NASAMS, которые охраняют небо Украины от атак оккупантов РФ. Дефицит боеприпасов для NASAMS – это хроническая проблема, и собственное европейское производство снимет часть нагрузки с американских складов.

Кроме того, в материале отмечается, что компания Raytheon подписала соглашения о резком наращивании выпуска вооружения. Помимо систем Patriot и Tomahawk, приоритетом стали именно AIM-120. Их годовой выпуск должен составить не менее 1900 единиц, а локализация в Европе поможет устранить логистические препятствия.

Каково сейчас состояние ПВО Украины

Ранее сообщалось, что украинской ПВО во время одной из последних атак РФ удалось сбить 100% ракет оккупантов, что бывает очень редко. Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, сообщил, что оккупанты запустили Х-101 и "Калибры", но ни одна из ракет не долетела до цели.

Кроме того, эксперты обсуждают необходимость создания централизованной системы перехвата дронов российских оккупантов. Военный аналитик Андрей Крамаров отметил, что Украина должна выделить отдельные подразделения, специализирующиеся на борьбе с вражескими беспилотниками.

Тем временем украинский ВПК активно работает над усилением ПВО. Арсен Жумадилов, руководитель Агентства оборонных закупок, подтвердил закупку отечественных зенитных ракет для противодействия российским воздушным атакам.

Вас также могут заинтересовать новости: