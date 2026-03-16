Вопросы к отчетности благотворительных организаций в связи с историей с "Госпитальерами" – не редкость. Ведь волонтерские и благотворительные организации уже давно стали важной частью украинской реальности. А рост объемов благотворительной помощи и огромное количество инициатив, связанных с пожертвованиями, заставляют украинцев больше интересоваться прозрачностью использования средств.

Если посмотреть ежегодный рейтинг CAF World Giving Index (составляется по трем показателям – объему пожертвований, уровню волонтерской активности и готовности граждан помогать незнакомцам), то он показывает, что с 2012 по 2024 год Украина с 111-го места в мире по уровню благотворительности поднялась на 7-е. А в 2023 году вообще занимала второе. Поэтому вопросы к отчетности благотворителей, очевидно, возникают и будут возникать чаще.

Здесь стоит понимать, кто является субъектами благотворительной деятельности? Прежде всего это могут быть общества, учреждения и фонды, созданные в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности. Также она может осуществляться общественными объединениями, которые реализуют соответствующие инициативы в рамках своей уставной деятельности. Отдельную категорию составляют физические лица-волонтеры, включенные в специальный реестр волонтеров, который ведется Государственной налоговой службой Украины.

Каждая из указанных форм имеет свои особенности правового статуса, организации деятельности и порядка отчетности.

Но для всех общим является принцип целевого и добросовестного использования благотворительной помощи.

Отчетность в любом случае формируется в соответствии с требованиями налогового законодательства, законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также специального законодательства в сфере благотворительной деятельности. При этом учитывается характер операций, источники финансирования и масштабы деятельности организации.

К ключевым формам отчетности, которые подают благотворительные организации, относятся следующие:

отчет об использовании доходов (прибыли) некоммерческой организации, отражающий источники поступления средств и направления их использования;

налоговый расчет сумм доходов, начисленных в пользу физических лиц, который подается в случае осуществления выплат работникам или другим физическим лицам;

финансовая отчетность, составляемая в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете и включающая баланс, отчет о финансовых результатах и другие предусмотренные формы финансовой отчетности.

Кроме того, в определенных случаях благотворительные организации могут подавать дополнительные формы отчетности. Это, в частности, касается:

статистической отчетности (в случае включения организации в перечень респондентов государственной статистики);

налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость (если организация зарегистрирована в качестве плательщика НДС);

специальной отчетности об использовании гуманитарной или бюджетной помощи (в случаях участия организации в соответствующих государственных или международных программах).

Интересно, что действующее законодательство в сфере благотворительной деятельности не устанавливает общей обязанности проходить регулярный независимый аудит. Проще говоря, существует обязанность вести учет доходов и расходов, обеспечивать прозрачность использования средств, но прямого требования об обязательном проведении аудита нет (такое требование нередко содержится в уставах благотворительных организаций или в условиях грантовых и донорских программ для них).

Случаи обязательного проведения аудита для отдельных категорий субъектов определяет также закон Украины "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности". Но на практике инициатором проведения аудита чаще всего выступает сама благотворительная организация (по решению ее руководящих органов или наблюдательного совета).

Проведение аудита осуществляется независимыми аудиторами или аудиторскими фирмами, включенными в официальный реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности.

В целом, прозрачность благотворительной деятельности в Украине обеспечивается не столько через систему налоговой и финансовой отчетности, сколько благодаря репутационному доверию к благотворительным фондам, желанию доноров делиться пожертвованиями и поддержке общества.

Тем не менее, можно предположить, что с расширением масштабов благотворительных инициатив и увеличением объемов пожертвований растет и спрос на открытость деятельности таких организаций.

А в таких условиях добровольные инструменты прозрачности – в частности, публичная отчетность, независимый аудит, обнародование информации об использовании пожертвований – все чаще становятся не только элементом надлежащего управления, но и важным фактором формирования доверия к благотворительному сектору.