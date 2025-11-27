Новый пакет, вероятно, будет сосредоточен на ограничении российских доходов от экспорта энергоносителей.

В Европейском Союзе уже обсуждают 20-й пакет санкций против России, однако до новогодних праздников сдвигов не предвидится.

Как пишет Politico, один из европейских чиновников заявил, что сейчас этот вопрос "не является приоритетом". Другой собеседник издания отметил, что Еврокомиссия начнет предлагать идеи примерно в январе.

Отмечается, что неформальные обсуждения происходят в подготовительных органах, а на уровне послов ЕС еще ничего не достигнуто. Это означает, что межинституциональный процесс еще не начался. Однако Politico приводит основные направления, которых может касаться новый санкционный пакет ЕС.

Видео дня

Куда будет бить Европа новыми санкциями

По данным Politico, главной задачей нового пакета станет устранение лазеек для обхода санкций. Отмечается, что новые ограничения могут коснуться поставок каучука в Россию.

"Новое расследование Европейского совета безопасности Украины выявило значительные пробелы в экспортном контроле над натуральным каучуком, который критически важен для российской оборонной промышленности - шин для истребителей, ракетоносцев, систем доставки бомб. В 2024 году из ЕС в Россию было экспортировано почти 2000 тонн натурального каучука на сумму 5,1 миллиона долларов", - говорится в материале.

Хотя поставки синтетического каучука сталкиваются с ограничениями ЕС с 2023 года, натуральный каучук остается в значительной степени нетронутым. Одним из крупнейших поставщиков является латвийская компания, которая поставила российским компаниям, включая Министерство обороны, натурального каучука на сумму более 2,2 миллиона долларов.

Кроме того, санкции продолжат оказывать давление на российский "теневой флот", который используется для транспортировки нефти в обход ограничений.

"20-й пакет, вероятно, будет сосредоточен на ограничении российских доходов от экспорта энергоносителей - главным образом путем дальнейшего сдерживания теневого флота", - цитирует издание директора ESCU Елену Юрченко.

Она добавила, что прямой экспорт из ЕС практически сократился до нуля, но реакция на посредников в третьих странах, которые помогают РФ обходить санкции, все еще недостаточно решительная.

Санкции против РФ - последние новости

Россия предлагает индийским НПЗ купить "черное золото" марки Urals по самой низкой цене, по меньшей мере, за последние два года на фоне санкций США в отношении нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Как пишет Bloomberg, такая ценовая политика может привести к тому, что индийские НПЗ частично возобновят закупки российского сырья.

Позже сообщалось, что Индия нашла лазейку, которая позволит ей продолжить покупать часть российской нефти. Грузы должны соответствовать двум критериям - сделки не могут противоречить санкциям, а продавцы не должны быть включены в "черный список".

Вас также могут заинтересовать новости: