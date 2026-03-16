'Семья развалилась': Тополя резко отреагировала на вопрос о разводе и бывшем муже

Певица сообщила, что думала о смене фамилии.

Украинская певица Елена Тополя резко высказалась о своем бывшем муже - фронтмене группы "Антитела" Тарасе Тополе, объяснив, почему в основном отказывается говорить на тему их развода.

"Я просто не хочу больше тратить время на поднятие какой-то истории… как есть история Украины, так у нас - история семьи Тараса и Елены Тополи. Все. Нет семьи как таковой, она развалилась. Есть отдельные личности – Тарас Тополя, Елена Тополя. Тарас Тополя теперь меня не касается", - заявила она в программе "Тур до зірок".

Также певица сообщила, что думала о смене фамилии:

Видео дня

"Но это не острый вопрос, на который я трачу время".

Что же касается детей и того, с кем они теперь будут жить, то Тополя отказалась это комментировать.

"Останется нашим секретом. Все хорошо. Проводим время с детками так, как нужно", - парировала исполнительница.

Напомним, как писал УНИАН, украинские артисты Тарас и Елена Тополя объявили о разводе в начале декабря 2025-го. Недавно певица призналась, что ей было "очень тяжело": "Развод – чрезвычайно стрессовый этап. Когда ты физически чувствуешь, будто у тебя оторвали часть тела".

Вас также могут заинтересовать новости: