Великобритания и Германия ответили Трампу на просьбу помочь разблокировать Ормузский пролив

В Германии заявили, что война в Иране не имеет ничего общего с альянсом НАТО.

Великобритания и Германия отказали президенту США Дональду Трампу в помощи по разблокированию Ормузского пролива.

Как пишет The Telegraph, министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что правительство "интенсивно изучает" возможности восстановления пролива, но отказался давать обязательства.

Министры рассматривают возможность отправки беспилотников для поиска мин, но пока не готовы направить какие-либо военные корабли.

В издании предположили, что отказ Великобритании направлять военные корабли может обострить спор между премьер-министром Киром Стармером и Трампом.

По информации Sky News, правительство Германии также заявило, что не будет оказывать никакой военной поддержки для восстановления Ормузского пролива.

"Пока эта война продолжается, не будет никакого участия, даже в попытках сохранить Ормузский пролив открытым военными средствами", – заявил представитель правительства.

Он также подчеркнул, что война в Иране не имеет ничего общего с альянсом НАТО.

Трамп призвал другие страны направить корабли в Ормузский пролив

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что многие страны направят свои военные корабли для обеспечения проходимости Ормузского пролива, однако он не рассказал подробно, какие именно страны это сделают.

Президент США выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят корабли в этот район.

