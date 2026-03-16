17 марта в Украине похолодает до +4°: где температура упадет сильнее всего

В нескольких областях пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 17 марта, в Украине будет прохладная погода с переменной облачностью. Самая низкая температура ожидается на северо-востоке, +4°...+7°. В большинстве восточных областях, а также местами в центре столбики термометров покажут +6°...+8°. На остальной территории будет +8°...+12° и только на Закарпатье воздух прогреется до +13°. На востоке, в Днепропетровской, Запорожской и Закарпатской областях пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +10°.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Тернополе 17 марта ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -2°, днем +12°.

В Виннице завтра будет -1°...+11°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью -1°, днем +11°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+7°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +9°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +11°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+7°.

В Одессе 17 марта - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +12°.

В Херсоне во вторник ночью будет +2°, днем +10°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +6°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +9°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +2°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +9°.

17 марта - какой праздник, приметы погоды

17 марта - Алексей Теплый. По приметам, холодная погода в этот день предвещает затяжную зиму.

