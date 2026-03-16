Православный праздник сегодня называют в народе Алексей Теплый.

17 марта по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают преподобного Алексия, человека Божьего. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой сегодня православный праздник в Украине по новому стилю

В новом церковном календаре 17 марта - день памяти преподобного Алексия, человека Божия, который прославился глубокой верой, смирением и полной преданностью Иисусу Христу. По старому церковному стилю святого будут вспоминать 30 марта.

Преподобный Алексий жил в IV-V веках. Он был родом из знатной римской семьи, но, несмотря на свое богатство и высокое положение родителей, решил посвятить себя служению Богу и отойти из мирской жизни. Но родители обручили юношу - тогда Алексий оставил невесте перстень и тайно покинул дом.

Он отправился в Месопотамию, а затем поселился в городе Эдессе. Свое имущество Алексий раздал бедным и сам стал жить как нищий - просить милостыню у храма Пресвятой Богородицы. Ел он только хлеб, пил воду, подаяния, которые получал, раздавал больным, старикам и нуждающимся. Так прошло 17 лет.

Но однажды пономарю храма было видение: якобы Богородица велела ему завести в церковь человека Божия, достойного Царствия Небесного - и указала на нищего у входа. После того, как пономарь рассказал об этом, о праведнике Алексие заговорили - к нему начали приходить за советом и молитвой, так как святому приписывали дар чудотворений. Но сам он не хотел такой славы, поэтому покинул город и со временем тайно вернулся в родительский дом.

Увы, его родители не узнали в нем своего сына и приютили как бедняка. В течение еще 17 лет святой жил рядом с ними, молился за них и переносил лишения, а в это время его семья продолжала скорбеть о сыне. Перед своей смертью Алексий оставил письмо: в нем открыл свою тайну и попросил прощения.

Проститься со святым пришло множество людей, по преданию, у его гроба происходили исцеления. Сегодня мощам святого Алексия можно поклониться в Риме, в церкви святого Вонифатия.

Кого еще почитают сегодня по новому церковному календарю: святителя Патрикия, просветителя Ирландии, мученика Марина.

Какой сегодня праздник церковный по старому стилю

По юлианскому календарю 17 марта вспоминают преподобного Герасима Иорданского – ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю и о его главных запретах.

С какими молитвами обращаются к святому, что нельзя делать сегодня

В молитвах к преподобному Алексию, человеку Божию, просят здоровья, исцелить в случае тяжелой болезни, дать сил перед жизненными испытаниями и помочь в трудных обстоятельствах.

В народе день известен как Алексей Теплый - снег активно тает, и весна окончательно вступает в свои права. Особое внимание в этот день уделяют березе, которая символизирует чистоту, мир и гармонию. В старину, как только начиналось движение сока, люди отправлялись в лес. Березовый сок пили свежим, а также готовили на нем узвар - горячий напиток из сушеных ягод, трав и фруктов с медом и пряностями для восстановления сил поле зимы.

Также на Алексея собирали березовые почки - из них делали настои и мази, которые использовали при простуде, болях в желудке, заболеваниях суставов, для заживления ран.

Сегодня нужно постараться завершить зимние дела - по поверьям, тому, кто справится со старыми хлопотами к Алексею Теплому, будет сопутствовать удача и достаток весь год. День благоприятен для рыбалки, а пчеловоды уже начинают проверять ульи и готовиться к новому сезону.

Среди народных примет есть и весьма необычные. Говорят, что если незамужняя девушка в этот день увидит аиста и быстро присядет - то вскоре встретит своего суженого. Также верят, что если подарить нищему вышитую рубашку, то ждать сватов долго не придется.

В церковный праздник 17 марта не следует ссориться, отказывать в помощи и милостыне. Церковь предостерегает от лжи, жадности, зависти, лени, а также отчаяния.

Продолжается Великий пост, для тех, кто его соблюдает, в это время запрещаются скоромные продукты.

В народных традициях с датой также связаны несколько запретов:

на Алексея Теплого лучше не давать в долг;

не советуют отправляться в дальнюю дорогу;

не стоит начинать новые дела, не завершив старые - успеха не принесут.

Также в старину сегодня старались не заниматься тяжелой работой - мол, тогда будешь весь год работать до изнеможения.

Приметы 17 марта - что обещает погода

По погоде и знакам природы в эту дату можно понять, какой будет весна и будущий урожай:

день теплый - весна будет теплой, а год урожайным;

много ручьев - к богатому урожаю;

гуси летят высоко - пойдет снег;

прилетели журавли - наступит настоящее тепло.

пчелы вылетели из ульев - летом будет много меда.

Также замечают: если в этот день идет снег или дождь - то это к хорошему урожаю, а если течет много ручьев, то стоит ждать большого половодья.

