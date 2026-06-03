Бизнес-империи российских богачей рушатся из-за действий Путина, – Bloomberg

Во многих случаях бизнесмены, которые оказались под прицелом, ранее занимали выборные должности в региональных парламентах.

Российские миллиардеры находятся под все более сильным давлением со стороны государства: конфискация активов разрушает бизнес-империи и перераспределяет богатство в пользу более лояльных бизнес-групп, а антикоррупционные иски становятся движущей силой перераспределения активов в пользу государства. Об этом пишет Bloomberg.

Издание приводит пример Вадима Мошковича, который неоднократно менял сферу деятельности в постсоветскую эпоху "дикого капитализма" – от торговли водкой до перепродажи квартир. В конце концов он сделал свою главную ставку на сырьевые рынки, основав "Русагро", аграрную компанию, благодаря которой и сформировал свое состояние.

После десятилетий развития все это рухнуло в прошлом месяце, когда московский суд постановил конфисковать 49% семейной доли в компании.

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По словам прокуроров, вина бизнесмена заключается в нарушении запрета на совмещение государственной службы с предпринимательской деятельностью во время работы в верхней палате российского парламента в 2006–2014 годах, а также в злоупотреблении политическим положением для незаконного обогащения.

Последние обвинения против Мошковича не останутся незамеченными другими представителями элиты: пятеро из двадцати самых богатых россиян в рейтинге Bloomberg Billionaires Index либо уже работали в государственной системе, либо до сих пор в ней находятся.

В прошлом году Россия конфисковала активы на 1,1 триллиона рублей (15,1 млрд долларов) по делам о коррупции. Это примерно в восемь раз больше, чем в 2024 году, и составляет около трети всех конфискаций активов, осуществленных государством в 2025 году.

Во многих случаях бизнесмены, которые оказались под прицелом, ранее занимали выборные должности в региональных парламентах и, по утверждениям прокуроров, использовали свои полномочия для получения выгоды для своих компаний.

"Антикоррупционные иски становятся не просто инструментом борьбы с коррупцией, а движущей силой перераспределения активов в пользу государства", – говорит Илия Шуманов, управляющий партнер TriTrace Investigations.

Аграрные активы Мошковича были переданы в управление аффилированной структуре государственного "Россельхозбанка" всего через несколько дней после решения суда об их конфискации.

Конфискации активов, где коррупция фигурирует в качестве конкретного обвинения, активизировались после решения Конституционного суда России в 2024 году. Тогда он постановил, что срок давности, ограничивавший преследование вероятных преступлений 10 годами, не применяется к имуществу должностных лиц, признанных коррумпированными.

По мнению специалистов, это тревожное развитие событий для части самых богатых граждан РФ, занимавших политические должности. Система власти Владимира Путина часто использовала лояльных бизнесменов в качестве инструментов влияния в регионах. Взамен олигархи нередко получали возможность лоббировать свои бизнес-интересы.

Роман Абрамович, который когда-то был самым богатым человеком страны, семь лет занимал пост губернатора дальневосточного Чукотского региона. Андрей Гурьев, семья которого контролирует производителя удобрений "ФосАгро", был членом Совета Федерации.

Этих людей пока не расследовали и не обвиняли в нарушениях. Пока что большинство бизнесменов, чьи активы были национализированы, имели более слабые связи с Кремлем, чем некоторые из самых влиятельных российских предпринимателей.

Хотя Мошкович не считался особенно близким к высшему руководству, он участвовал в нескольких встречах с Путиным, в частности во встрече с российским лидером и миллиардерами 24 февраля 2022 года – через несколько часов после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Большинство присутствовавших на той встрече, включая основателя "Русагро", впоследствии попали под санкции.

Иногда предприниматель открыто критиковал политику России и имел определенные проблемы с властями еще до 2022 года. В марте 2025 года его арестовали в связи с отдельным делом о мошенничестве.

Константин Струков стал еще одним из тех, кто был вынужден передать свою бизнес-империю, охватывавшую как добычу золота, так и сельское хозяйство, после антикоррупционных обвинений в прошлом году. Для некоторых его коллег это стало неожиданностью, поскольку 67-летнего бизнесмена считали лояльным к властям на протяжении всей его карьеры.

Струков является членом правящей партии "Единая Россия" и более двух десятилетий работал в парламенте Челябинской области, где действовала его теперь уже бывшая главная компания – золотодобывающая "Южуралзолото".

"Кремль полагается на постоянную лояльность инсайдеров и ключевых стейкхолдеров, скрепляя систему сочетанием кнута и пряника", – сказала Мария Снегова, научный сотрудник по вопросам России и Евразии в расположенном в Вашингтоне Центре стратегических и международных исследований.

Опасения российского бизнеса по поводу конфискации активов усилились после вторжения в Украину. Миллиардеры активизировали лоббистские усилия, пытаясь убедить Кремль наконец установить крайний срок для пересмотра дел о приватизации 1990-х и начала 2000-х годов.

В мае они формально одержали победу, когда Государственная дума приняла законопроект, устанавливающий 10-летний срок исковой давности для пересмотра приватизационных дел.

Однако этот временной лимит по-прежнему не применяется к антикоррупционным искам против действующих и бывших чиновников. Это по-прежнему оставляет часть самых богатых российских олигархов в зоне риска.

Некоторые из них добровольно предоставляют средства. Российский сенатор Сулейман Керимов уже предложил пожертвовать 100 миллиардов рублей (1,4 миллиарда долларов) в бюджет во время закрытой встречи между Путиным и российскими бизнес-лидерами в марте, по словам лиц, знакомых с ситуацией.

Россия, сталкивающаяся с расходами из-за продолжающейся войны, испытывает трудности с продажей многих активов, конфискованных у своих олигархов: аукционы часто просто не проходят. В мае государство дважды не смогло продать около 67% доли в "Южуралзолоте" и аффилированных компаниях, ранее принадлежавших Струкову.

Даже московский аэропорт Домодедово в конце концов был продан примерно за половину первоначальной запрашиваемой цены в начале этого года, после того как предыдущий аукцион также не смог привлечь покупателей.

Сегодня состоятельные россияне с тревогой задаются вопросом, не станут ли их активы следующими, выставленными на продажу.

Самые богатые россияне – другие новости

Ранее сообщалось, что РФ установила новый рекорд по количеству миллиардеров: за последние 20 лет их число выросло в 6,5 раза. Лидером рейтинга с большим отрывом стал Алексей Мордашов – владелец "Северстали" и золотодобывающей компании Nordgold.

Рост числа российских миллиардеров происходит даже несмотря на то, что они редактируют свои биографии, удаляя "токсичные" упоминания о связях с Москвой, а также отказываются от российского гражданства. В частности, Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, после начала полномасштабного вторжения России в Украину отказался от гражданства РФ.

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