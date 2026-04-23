РФ установила рекорд по количеству миллиардеров – за 20 лет их число выросло в 6,5 раза

Резкое замедление экономического роста не помешало Российской Федерации установить новый рекорд по количеству долларовых миллиардеров. Об этом сообщает Forbes.
За 2025 год российский список богачей увеличился на девять имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием в 696,5 млрд долларов. По сравнению с довоенным 2021 годом количество россиян с состоянием более 1 млрд долларов выросло на 22 человека, а если сравнивать с 2005 годом – более чем в 5 раз (+125 имен).
Совокупное состояние долларовых миллиардеров за год выросло на 70,1 млрд долларов, по сравнению с довоенным 2021 годом – на 90,3 млрд долларов, а по сравнению с показателями 20-летней давности – на 590 млрд долларов, или 553%.
На сегодняшний день самые богатые россияне владеют активами на сумму 52,2 трлн рублей (примерно 698 млрд долларов), что составляет 24% от размера экономики РФ. Их совокупное состояние практически сравнялось с резервами Центробанка России (770 млрд долл.), на четверть превысило размер федерального бюджета и более чем вдвое – годовые бюджеты всех российских регионов вместе взятых (24,1 трлн рублей, или 322 миллиарда долларов).
За прошлый год увеличить свое состояние удалось 85 российским миллиардерам. Лидером списка с большим отрывом стал Алексей Мордашов, владелец "Северстали" и золотодобывающей компании Nordgold. Его состояние выросло на 8,4 млрд долл. до 37 млрд долл., что сделало Мордашова первым российским миллиардером, достигшим 30-миллиардной отметки по размеру активов.
Второе место занял Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля". Он обогатился на 5,5 млрд долларов: его состояние Forbes оценил в 29,7 млрд долларов.
Третье место досталось Вагиту Алекперову, который увеличил состояние на 800 млн долл. – до 29,5 млрд долл. Это произошло даже несмотря на то, что принадлежащая ему компания "Лукойл" попала под американские санкции и завершила прошлый год с убытками впервые за 30 лет своей истории.
Еще пятеро россиян завершили прошлый год с состоянием более 20 млрд долларов. Речь идет, в частности, о владельце компании "Новатэк" Леониде Михельсоне (28,3 млрд долларов), сенатора и владельца крупнейшего золотодобывающего предприятия "Полюс" Сулеймана Керимова (25,7 млрд долл.), а также владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (25,5 млрд долл.),
Среди самых богатых людей РФ – близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко (24,2 млрд долл.), а также Андрей Мельниченко – основатель группы "Еврохим" (20,4 млрд долл.).
По данным The Moscow Times, 14 россиян впервые стали миллиардерами. Среди них – сын бывшего миллиардера Мегдета Рахимкулова, а также владелец венгерской инвестиционной компании Kafijat Руслан Рахимкулов (1,9 млрд долл.). Также миллиардером стал экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, владеющий одним из крупнейших агропредприятий страны "Агрокомплекс".
Из списка миллиардеров выбыли четыре человека, у троих из которых власти конфисковали активы: Дмитрий Каменщик (потерял аэропорт "Домодедово"), Константин Струков (потерял золотодобывающую компанию ЮКГ) и Денис Штенглов, у которого изъяли продовольственный холдинг КДВ. Также выбыл из списка основатель "Яндекса" Аркадий Волож, поскольку он отказался от российского гражданства.
Война РФ против Украины – влияние на российский бизнес
Российские миллиардеры массово меняют свои биографии, удаляя из них "токсичные" упоминания о связях с Россией, а также отказываются от российского гражданства. Как сообщалось, Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, отказался от гражданства РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Также от российского гражданства отказались основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев.