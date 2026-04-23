РФ установила рекорд по количеству миллиардеров – за 20 лет их число выросло в 6,5 раза

Лидером списка с большим отрывом стал Алексей Мордашов, владелец "Северстали" и золотодобывающей компании Nordgold.

Резкое замедление экономического роста не помешало Российской Федерации установить новый рекорд по количеству долларовых миллиардеров. Об этом сообщает Forbes.

За 2025 год российский список богачей увеличился на девять имен и теперь насчитывает 155 человек с совокупным состоянием в 696,5 млрд долларов. По сравнению с довоенным 2021 годом количество россиян с состоянием более 1 млрд долларов выросло на 22 человека, а если сравнивать с 2005 годом – более чем в 5 раз (+125 имен).

Совокупное состояние долларовых миллиардеров за год выросло на 70,1 млрд долларов, по сравнению с довоенным 2021 годом – на 90,3 млрд долларов, а по сравнению с показателями 20-летней давности – на 590 млрд долларов, или 553%.

На сегодняшний день самые богатые россияне владеют активами на сумму 52,2 трлн рублей (примерно 698 млрд долларов), что составляет 24% от размера экономики РФ. Их совокупное состояние практически сравнялось с резервами Центробанка России (770 млрд долл.), на четверть превысило размер федерального бюджета и более чем вдвое – годовые бюджеты всех российских регионов вместе взятых (24,1 трлн рублей, или 322 миллиарда долларов).

За прошлый год увеличить свое состояние удалось 85 российским миллиардерам. Лидером списка с большим отрывом стал Алексей Мордашов, владелец "Северстали" и золотодобывающей компании Nordgold. Его состояние выросло на 8,4 млрд долл. до 37 млрд долл., что сделало Мордашова первым российским миллиардером, достигшим 30-миллиардной отметки по размеру активов.

Второе место занял Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля". Он обогатился на 5,5 млрд долларов: его состояние Forbes оценил в 29,7 млрд долларов.

Третье место досталось Вагиту Алекперову, который увеличил состояние на 800 млн долл. – до 29,5 млрд долл. Это произошло даже несмотря на то, что принадлежащая ему компания "Лукойл" попала под американские санкции и завершила прошлый год с убытками впервые за 30 лет своей истории.

Еще пятеро россиян завершили прошлый год с состоянием более 20 млрд долларов. Речь идет, в частности, о владельце компании "Новатэк" Леониде Михельсоне (28,3 млрд долларов), сенатора и владельца крупнейшего золотодобывающего предприятия "Полюс" Сулеймана Керимова (25,7 млрд долл.), а также владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (25,5 млрд долл.),

Среди самых богатых людей РФ – близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко (24,2 млрд долл.), а также Андрей Мельниченко – основатель группы "Еврохим" (20,4 млрд долл.).

По данным The Moscow Times, 14 россиян впервые стали миллиардерами. Среди них – сын бывшего миллиардера Мегдета Рахимкулова, а также владелец венгерской инвестиционной компании Kafijat Руслан Рахимкулов (1,9 млрд долл.). Также миллиардером стал экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, владеющий одним из крупнейших агропредприятий страны "Агрокомплекс".

Из списка миллиардеров выбыли четыре человека, у троих из которых власти конфисковали активы: Дмитрий Каменщик (потерял аэропорт "Домодедово"), Константин Струков (потерял золотодобывающую компанию ЮКГ) и Денис Штенглов, у которого изъяли продовольственный холдинг КДВ. Также выбыл из списка основатель "Яндекса" Аркадий Волож, поскольку он отказался от российского гражданства.

Война РФ против Украины – влияние на российский бизнес

Российские миллиардеры массово меняют свои биографии, удаляя из них "токсичные" упоминания о связях с Россией, а также отказываются от российского гражданства. Как сообщалось, Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, отказался от гражданства РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также от российского гражданства отказались основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев.

