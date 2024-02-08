После отказа от гражданства он въезжает в Россию по бизнес-визе.

Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России после начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Forbes со ссылкой на полученные от бизнесмена документы.

Отмечается, что сейчас Анисимов является гражданином Хорватии. Он получил свой первый хорватский паспорт в октябре 2003 года. За несколько лет он вложил в недвижимость страны в общей сложности $11 млн. Деньги пошли, в частности, на строительство спортивной базы на острове Корчула. Там почти 20 лет, до начала войны, тренировались русские художественные гимнастки.

После отказа от гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании ООО "Большое Домодедово". Сам Анисимов утверждает, что никакими активами в России больше не владеет, а указанную компанию, а также Coalco, передал менеджерам.

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В то же время бизнесмен имеет еще и гражданство Доминики, которое он получил еще в середине 1990-х, когда это стоило около $60 000.

Forbes оценивает состояние Анисимова в $1,6 млрд. Преимущественно это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов. У миллиардера также есть бизнес в Казахстане и Африке, а в 2022 году он занялся недвижимостью в ОАЭ.

Отказ от гражданства РФ

Известно минимум еще о шести известных российских миллиардерах, отказавшихся от гражданства РФ. В списке: основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, основатель компании "Итера" Игорь Макаров, основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, бывший владелец компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян, основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский.

Ранее УНИАН писал, что российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, массово переписывают свои биографии, избавляясь от "токсичных" упоминаний о связях с Россией.

А основатель банка "Тинькофф", попавший под жесткие санкции ЕС и США, Олег Тиньков выступил против войны с Украиной еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

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