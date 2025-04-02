Российские миллиардеры начали активно менять гражданство после начала полномасштабной войны в Украине.

Совокупное состояние миллиардеров, которые за последнее время сбежали из РФ составляет почти 110 млрд долларов. Соответствующие подсчеты сделало The Moscow Times.

Авторы отмечают, что в обновленном мировом рейтинге Forbes, 24 бизнесмена, которые были названы российскими в прошлогоднем списке, теперь указаны как представители других стран.

Так, соучредитель российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, состояние которого оценивается в 7,5 млрд долларов, фигурирует как французский миллиардер. В то же время, экс-президент "Альфа-Банка" Петр Авен (4,7 млрд долларов) представляет Латвию.

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Сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа называют израильским миллиардером. С этой страной связывают и бывшего совладельца Rambler Group Александра Мамута.

Наибольшее количество миллиардеров, сменивших страну в новом рейтинге, теперь фигурируют как представители Швейцарии. Это, в частности, Михаил Прохоров, Егор Кульков, и Александр Михальский.

Среди миллиардеров, которые изменили страну, можно видеть и вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Теперь ее считают британской бизнес-леди.

Российские миллиардеры - что известно

Отметим, что всего в новом рейтинге Forbes оказались 15 российских олигархов, среди которых, в частности, владелица группы "Алькор и Ко" Татьяна Володина.

Самым богатым среди российских бизнесменов в 2025 году считают совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Его состояние специалисты оценили в 28,7 млрд долларов.

Напомним, недавно стало известно, что десятки российских олигархов смогли добиться снятия санкций. Речь идет о бизнесменах, которые разорвали все связи с Москвой, сменили место жительства, а также доказали, что не ведут бизнес в РФ.

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