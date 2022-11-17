Восстановление экономики после войны будет происходить за счет развития малого и среднего бизнеса.

Восстановление экономики Украины после войны будет происходить за счет развития малого и среднего бизнеса, а также новых для государства отраслей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в выступлении на Киевском международном экономическом форуме.

"Мы понимаем, что промышленность подверглась мощному удару. Разрушены крупнейшие наши предприятия, наши гиганты - ММК имени Ильича, "Азовсталь", Авдеевский коксохимический завод, объединение "Азот" в Северодонецке и другие предприятия. Понятно, что все эти предприятия восстановить за полгода не получится, и за год не получится. Нужно будет делать большую работу. Упор надо будет делать на малый и средний бизнес, упор надо будет делать на новые направления, новые сферы для Украины, не принимая во внимание восстановление металлообрабатывающего и сталелитейного производства", - сказал он.

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По словам Шмыгаля, власти должны сделать большой объем работы.

"Впереди нас ждет большая работа - удержать экономику в период войны, восстановить экономику, построить ее лучше, чем она была до этого. Действительно, это период потерь, но и период возможностей, потому что мы понимаем, что мы будем отстраивать вещи, которые потеряны, в лучшем виде, чем мы их имели до этого", - добавил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что главным источником финансирования восстановления Украины после войны станут замороженные российские активы.

"Президент, правительство, дипломаты сейчас активно работают над тем, чтобы замороженные российские активы – более 300 млрд долларов суверенных активов плюс активы олигархов, активы российского бизнеса – были переданы для нашего восстановления. Это станет стержнем и основным источником и ресурсом для нашего восстановления, в том числе для строительства нового жилья, мостов, новых городов, всего", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин планирует восстанавливать страну вместе с бизнесом "на основе абсолютно честного открытого диалога".

Как война ударила по экономике Украины:

ВВП страны во втором квартале текущего года снизился на 37,2% в сравнении со вторым кварталом прошлого года. В свою очередь Минэкономики сообщило, что ВВП за девять месяцев упал на 30%.

При этом НБУ прогнозировал, что сокращение экономики страны на треть в текущем году, но в 2023-2024 годах ожидался экономический рост при условии разблокирования портов Украины.

В то же время проекте госбюджета-2023 был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

Уже в октябрьском инфляционном отчете НБУ указано, что ВВП Украины сократится по результатам 2022 года на 32%.

По информации Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

По данным Нацбанка, в текущем году экономика Украины сократится на треть, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

10 ноября 2022 года в Минэкономики прогнозировали, что ВВП Украины может упасть ниже прогнозируемого уровня из-за отключений света.

Война в Украине и репарации:

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия обязательно будет платить Украине репарации. По его словам, Запад уже начал обсуждать этот вопрос, и это уже серьезно.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

14 ноября 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине вследствие войны, развязанной Россией.

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