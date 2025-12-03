Лук в Украине продолжает дешеветь: сколько уже стоит килограмм

Цены в Украине на репчатый лук опустились до 3-8 грн/кг, что в среднем на 22% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Стоимость лука продолжает постепенно снижаться из-за заметного ослабления спроса на эту продукцию, тогда как предложение на рынке остается избыточным.
Особенно повлияло увеличение предложения овоща среднего и низкого качества. В сезон уборочных работ шли затяжные дожди, поэтому качество урожая существенно пострадало. Большие объёмы собранной продукции оказались непригодными для длительного хранения.
Поэтому фермеры сейчас стремятся как можно быстрее реализовать такой лук и продолжают снижать отпускные цены. При этом товар высокого качества аграрии могут позволить себе придержать в хранилищах, надеясь на рост цен.
С учетом нисходящего ценового тренда, лук в Украине сейчас продают в среднем на 68% дешевле, чем в начале декабря прошлого года.
Цены на лук в супермаркетах Украины
За один килограмм лука в Novus нужно заплатить 6,49 гривни.
Лук репчатый весовой в Varus стоит 6,5 грн/кг.
По 6,49 гривни продают килограмм лука и в АТБ.
Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов
Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник сообщил, что стоимость картофеля, моркови, свеклы, лука и капусты должна оставаться невысокой до конца текущего года, или даже до начала февраля следующего, из-за нехватки хранилищ для хранения овощей.
В свою очередь экономист Олег Пендзин заявил, что в декабре следует ожидать подорожания тех продуктов, которые украинцы обычно готовят к рождественскому и новогоднему столу. По его мнению, стоимость должна вырасти в пределах 10%.