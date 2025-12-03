Отвечая на высказывания Путина в адрес Европы Сикорский подчеркнул, что "Россия находится в значительно более слабом положении, чем она сама себе представляет".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что после сегодняшних переговоров в Брюсселе Совет Россия-НАТО, консультационный форум, созданный в 2002 году, "больше не существует". Об этом пишет The Guardian.

Он сказал, что этот орган был "создан во времена, когда казалось, что европейскую безопасность можно построить с Россией, но эти времена ушли в прошлое из-за решений России о вторжениях".

"Сегодня мы создаём европейскую безопасность против России, и это наконец нашло своё институциональное выражение", - пояснил министр.

Видео дня

Отвечая на высказывания президента РФ Владимира Путина в адрес Европы Сикорский подчеркнул, что "Россия находится в значительно более слабом положении, чем она сама себе представляет". Он добавил:

"Возможно, Путину лгут, чтобы он думал, что это не так, но в определённом смысле тот факт, что он нам угрожает, полезен, поскольку заставляет нас сосредоточиться на вопросе поддержки Украины".

Дипломат также прокомментировал предложение ЕС о "репарационном кредите" для Украины, заявив, что это механизм, который "может решить исход этой войны".

"Если Путин придёт к выводу, что у Украины есть эти деньги и она может финансировать как государство, так и свою оборону в течение двух-трёх лет, ему придётся пересмотреть, может ли он позволить себе продолжать войну ещё 2-3 года", - сказал он.

Сикорский заявил, что поддерживает призывы к премьер-министру Бельгии отказаться от своей позиции, подчеркнув, что "разблокирование этих активов для Украины может стать важнейшим фактором ускорения мира".

По его словам, он понимает обеспокоенность Бельгии по поводу рисков и надеется, что предложения комиссии дадут достаточно гарантий.

Возможность нападения РФ на НАТО

Ранее представитель Объединенного морского командования НАТО коммандер Арло Абрахамсон заявил, что угроза нападения на страны Балтии со стороны России существует, но в Альянсе внимательно следят за действиями россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: