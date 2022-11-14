Резолюцию поддержали 94 страны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании реестра убытков, причиненных Украине в результате войны, развязанной Российской Фереацией, и выплат репараций.

Как сообщает The Washington Post резолюцию поддержали 94 страны. Еще 73 государства воздержались.

В то же время 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

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Отмечается, что государства ООН, которые поддержали резолюцию, признают, что "Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включительно с ее агрессией в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любыми нарушениями международного гуманитарного права и международного права прав человека, и что она должна нести правовые последствия своих международно-противоправных деяний, включительно с возмещением вреда, в частности какого-либо ущерба, причиненного такими действиями".

Кроме того, этой поддержкой они признают необходимость создания в сотрудничестве с Украиной "международного механизма для возмещения ущерба, потерь или ущерба, что является следствием международно-противоправных деяний Российской Федерации в Украине или против Украины".

Война в Украине: важные решения ООН

2 марта 2022 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию "Агрессия против Украины", в который высказывается призыв к Российской Федерации прекратить боевые действия против Украины и вывести все российские войска с украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса.

12 октября Генеральная Ассамблея приняла резолюцию относительно территориальной целостности Украины,несмотря на попытки России заблокировать этот процесс.

3 ноября 2022 года Совет Безопасности ООН большинством голосов не поддержал предложенную Россией резолюцию относительно "военных биолабораторий" в Украине.

В то же время 5 ноября Россия проголосовала за резолюцию, которую страна-агрессор сама же предложила ООН. В ней она осудила сама себя.

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