Микрогранты на начало или расширение бизнеса получат около 150 человек.

Кабинет министров выделил 33,3 млн грн на финансирование программы микрогрантов "Собственное дело".

Как сообщает Министерство экономики, микрогранты на начало или расширение бизнеса получат около 150 человек. Будут созданы сотни новых рабочих мест.

Как сообщили в Минэкономики, по состоянию на 4 ноября получено 14,6 тысяч заявок на гранты по четырем грантовым программам проекта "еРобота". Принято 2131 положительное решение на общую сумму 1,8 млрд грн.

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Поддержка бизнеса в Украине

21 июня премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале реализации нового правительственного проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов. Все программы объединены под общим названием "еРобота".

По словам Шмыгаля, программа "еРобота" в 2023 году потребует финансирования в размере не менее 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из госбюджета.

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