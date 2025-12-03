Кредитор никогда не определяет конкретных налоговых инструментов, с помощью которых страна должна наполнять бюджет.

Многие инициативы, которые в публичной плоскости подаются как "требования МВФ", де-факто являются предложениями Министерства финансов Украины, а не позицией Фонда.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Михаил Непран.

"Очередной раз украинская власть, ссылаясь на "требования Международного валютного фонда", рассматривает непопулярные изменения в налогообложение ФОП второй и третьей группы. Этот прием давно используется в украинской политике, но нынешняя ситуация демонстрирует другую реальность", - отмечает Непран.

Видео дня

В отличие от предыдущих десятилетий, указывает специалист, миссия МВФ и офис Фонда в Киеве активно работают с бизнес-ассоциациями, проводят консультации, собирают данные, анализируют барьеры и проблемы. Поэтому бизнес в курсе, где заканчиваются требования зарубежных партнеров и начинаются прихоти власти.

По его словам, роль МВФ заключается в определении фискальных рисков - дефицита бюджета, недостатка доходов, неэффективности администрирования, но Фонд никогда не определяет конкретных налоговых инструментов, которыми правительство должно закрывать эти риски.

"Каким именно путем сбалансировать бюджет - решение украинской власти. Поэтому приписывание МВФ непопулярных мер, таких как повышение налогов для ФОП, является некорректной интерпретацией. Фонд указывает на проблему, а способ ее решения предлагает правительство. И часто этот способ самый простой", - констатирует заместитель председателя ТПП.

Поэтому "требования МВФ" часто оказываются инициативами украинских чиновников, указывает Непран.

При этом он указал, что ФОПы остаются наиболее распространенной формой предпринимательства в Украине.

Роль ФОПов в экономике Украины

Непран выделяет четыре ключевых функции, которые ФОПы выполняют сейчас в жизни украинцев:

Во-первых, это инструмент самозанятости, говорит Непран. ФОП - это основная форма занятости для миллионов людей. Он снижает нагрузку на государственные социальные расходы и обеспечивает мобильность украинского рынка труда. Во-вторых, это фундамент микроэкономики общин. В малых городах и поселках ФОП формируют ядро локальной экономики: торговля, мастерские, услуги, общественное питание. В-третьих, они являются опорой цифровой экономики. IT, маркетинг, дизайн, разработка - значительная часть экспортоориентированных сервисов работает в ФОП-модели. Наконец, они выполняют роль антикризисного механизма. В условиях войны и кризисов ФОПы позволяют людям быстро адаптироваться.

Структурные проблемы упрощенной системы

Упрощенная система налогообложения не идеальна и может содержать в себе ряд возможностей для злоупотреблений, соглашается Непран. Такие схемы могут включать зарплатные ФОПы, или разделение компаний на десятки ФОПов, или использование упрощенной системы для крупных операций.

При этом существует неравенство в налоговой нагрузке между такими формами ведения предпринимательской деятельности, как ФОП и ООО, что стимулирует выбор организационной формы не по бизнес-логике, а из-за разницы в нагрузке.

Заместитель председателя ТПП также указывает на отсутствие адресного контроля со стороны контролирующих органов за упрощенной системой налогообложения. Вместо работы с нарушителями, инициируются массовые изменения для всех, что неэффективно.

Непран подчеркивает, что инициативам чиновников часто не хватает качественной аналитики и моделирования. Налоговые решения в Украине традиционно принимают без оценки влияния на рынок труда, уровень тенизации, поведение плательщиков и макроэкономические показатели.

Позиция государства и политические факторы

Ряд народных депутатов публично заявили о нецелесообразности резких изменений налогообложения ФЛП в военное время, в том числе при принятии бюджета на 2026 год. Даже председатель Комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в свое время обещал, что до завершения военного положения система налогообложения ФОП меняться не будет.

Со своей стороны, бизнес, в частности Украинский Совет Бизнеса, призвал МВФ пересмотреть подход и концентрироваться на улучшении администрирования, усилении аналитики и адресной борьбе со схемами.

Последний пункт полностью совпадает с рекомендациями Нацбанка и налоговой по зарплатным ФОПам. Они прямо говорят, что ФОП, который выполняет те же функции, что и штатный работник, - это скрытая занятость. Эту норму нужно перевести в плоскость обязательного выполнения, уверен Непран.

Политика государства в отношении ФОП должна быть более гибкой

Заместитель председателя ТПП указывает на то, что ФОП - не фискальная, а социальная и экономическая опора, особенно в военное время. Статистика прошлых пяти лет демонстрирует гибкость и быструю адаптацию микробизнеса.

"Основная проблема - не модель ФОП, а злоупотребления, которые государство может решить адресно. Массовые же изменения, направленные на всех ФОПов, несут риски тенизации и релокации бизнеса", - объясняет Непран.

Специалист уверен, что фокус со стороны государства должен сместиться с "массовых решений" к адресной работе контролирующих органов, с использованием рекомендаций НБУ, ГНС и современных аналитических инструментов. При этом Непран не верит, что украинских предпринимателей уже совсем скоро оставят без денег.

"Политически и экономически радикальные изменения в налогообложении ФОПов маловероятны в ближайшее время", - успокаивает он.

ФОПы в Украине - последние новости

Украинские аналитические центры выступили с совместным заявлением, что урезание налоговых льгот для самозанятых предпринимателей, как того якобы требует МВФ, приведет к потере государством около 1,5-2% ВВП, или 150-180 миллиардов гривен.

Экономист Олег Пендзин уверен, что новая программа МВФ не оставит украинских ФОПов без денег в ближайшем будущем. Он напоминает о привычной практике затягивания выполнения условий кредитора со стороны власти, поэтому упрощенная система налогообложения продержится еще некоторое время.

Вас также могут заинтересовать новости: