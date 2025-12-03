Речь идет о 22 ударных вертолетах Tiger, которые будут сняты с вооружения к 2028 году.

Австралия рассматривает возможность передачи Украине ударных вертолетов Tiger, поскольку австралийская армия отказывается от этого типа в пользу AH-64E Apache американского производства. Об этом сообщает АВС.

Отмечается, что сейчас правительство оценивает возможности и целесообразность поставки в ответ на украинский запрос по вертолетам. Давления добавляет разъяренность местной диаспоры в Австралии из-за отказа в поставке транспортных MRH-90 Taipan, которые просто закопали в земле для утилизации.

По данным издания, речь идет о 22 ударных вертолетах Tiger, которые будут сняты с вооружения до 2028 года.

В то же время украинский военный портал Defense Express пишет, что Tiger были созданы как панъевропейская альтернатива американским Apache, однако несмотря на вложенные миллиарды евро и 4 оператора все получилось очень проблемным. В результате стоимость использования серьезно выросла, в то время, как эффективность оказалась очень сомнительной.

Отмечается, что Австралия еще в начале поставок обнаружила кучу проблем с надежностью и наличием запчастей, что заставило даже открыть свой завод для производства лопастей. Поэтому в 2021 году было принято решение об их замене на AH-64E Apache.

Также аналитики подчеркнули, что от Tiger отказалась и одна из стран-производителей - Германия. Причинами стала критически низкая боеготовность, где из 51 вертолета исправным мог быть вообще десяток, а в 2019 году они вообще не летали из-за проблем с винтом.

"Получается, что получение Украиной Tiger - худший вариант, чем Taipan, и может принести кучу проблем с боеготовностью. Однако применение ему все еще удастся найти, особенно если с ним поступит и дополнительное вооружение", - подчеркнули в Defense Express.

Помощь Австралии для Украины

Как сообщал УНИАН, в июле правительство Австралии заявило, что поставило танки M1A1 Abrams в Украину в рамках пакета помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов (160 млн долларов США), чтобы страна смогла защитить себя от агрессии РФ.

Министр обороны страны Ричард Марлз тогда отмечал, что Украина получила от государства большую часть из 49 танков, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

