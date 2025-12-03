Леся Лещенко

По мнению аналитиков, цель Путина - взять под контроль не только всю Запорожскую и Херсонскую области, но и всю Украину.

Российский диктатор Владимир Путин фактически отклонил мирное предложение США во время встречи с американской делегацией в Москве 2 декабря. Как и раньше, он вряд ли согласится на какие-либо компромиссы, кроме своих первоначальных военных целей. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявления помощника президента России Юрия Ушакова после встречи Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером с участием самого Ушакова и путинского спецпосланника Кирилла Дмитриева.

В частности, Ушаков заявил после встречи, что:

делегации США и России обсудили "несколько вариантов" мирного урегулирования, но не пришли к согласию относительно "компромиссного плана";

некоторые предложения США были приемлемыми для России, но Путин "не скрывал" критического или негативного отношения Москвы к другим;

стороны не обсуждали "конкретные формулировки или конкретные предложения", а обсуждали "сущность" документов, которые Соединенные Штаты "подали Москве некоторое время назад";

делегации обсудили территориальные вопросы и "огромные перспективы" экономического сотрудничества между США и Россией;

делегации США и России договорились не разглашать суть переговоров.

На фоне этих заявлений после переговоров в Москве аналитики ISW напоминают, что кремлевские чиновники, включая Путина, последовательно отклоняли 28-пунктный мирный план и все его дальнейшие версии, поскольку они не учитывают все максималистские военные требования России.

Институт изучения войны также обратил внимание на данные телеканала NBC News, который со ссылкой на собственные источники сообщил перед встречей США и России, что Кремль не пойдет на компромисс относительно территории в Донецкой и Луганской областях, ограничений в отношении украинских военных, а также признания США и Европой оккупации Россией украинской территории.

"Источники кремлевских инсайдеров, возможно, распространили информацию, чтобы представить Россию как готовую пойти на компромисс по некоторым "второстепенным вопросам" в обмен на уступки Украины и Запада по другим вопросам... Сообщения кремлевских инсайдеров, вероятно, также направлены на то, чтобы скрыть настоящую, более экстремальную цель Путина - взять под контроль не только всю Запорожскую и Херсонскую области, но и всю Украину", - отметили аналитики.

Встреча в Москве: что надо знать

Как сообщал УНИАН, The Wall Street Journal писал, что встреча представителей России и США завершилась без достижения соглашения о прекращении войны. В России назвали переговоры "полезными" и "конструктивными", однако ключевой вопрос остается нерешенным.

Издание написало, что территориальный вопрос стал одним из главных препятствий на пути к соглашению. Россия потребовала от Киева уступить весь Донбасс, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался отдавать территории, которые Россия так и не захватила за почти четыре года боевых действий.

