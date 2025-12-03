Певица "очень хочет говорить", заявил ведущий.

Знаменитая певица София Ротару не просто так молчит о войне в Украине, а из-за одного обстоятельства. Такое заявление сделал украинский телеведущий Алексей Суханов, известный по ток-шоу "Говорит Украина".

"Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили", - заявил он в комментарии для проекта "ИПсО и люди".

Напомним, ранее Суханов уже говорил о желании певицы дать интервью и рассказывал, действительно ли София Ротару живет в Украине во время войны:

"София Михайловна сейчас находится в Украине. Это я точно знаю, мы общаемся… Она хочет дать интервью и готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии и душевном, и, самое главное, физическом, чтобы это сделать. Но слава Богу, она здесь, она жива, она с Украиной. Думаю, что это интервью будет. Просто надо дать человеку время".

