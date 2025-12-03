Бельгия отклонила новое предложение Еврокомиссии.

Комиссар Европейского Союза по вопросам экономики Валдис Домбровскис призвал европейских партнеров предоставить Украине финансовую поддержку, что позволит укрепить собственную безопасность стран-членов блока.

Как пишет The Guardian, Домбровскис заявил, что "мы стоим на распутье" и ЕС "должен действовать сейчас", чтобы "предоставить Украине эту жизненно важную помощь".

"Предоставляя Украине эту поддержку, мы одновременно укрепляем нашу собственную безопасность. Отказ от помощи, необходимой Украине для продолжения борьбы за выживание, будет иметь высокую цену - не только для Украины, но и для безопасности и свободы всего нашего континента", - цитирует его издание.

Домбровскис также подчеркнул, что все, что партнеры сегодня предлагают, "юридически надежное и полностью соответствует законам ЕС и международному праву", указывая на "прочную систему, которая опирается на существующие гарантии". Он подчеркнул, что "эти защитные механизмы покроют маловероятный случай" юридического иска против Бельгии или ЕС.

При этом сама Бельгия отклонила новое юридическое предложение Евросоюза по использованию замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине, пишет Bloomberg. Брюссель опасается юридических последствий для страны, поскольку большинство средств хранится в Euroclear в Брюсселе.

"Недопустимо использовать эти деньги и оставлять нас самих с риском", - заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево.

Последние заявления Бельгии могут побудить чиновников тщательно рассмотреть другие варианты финансирования. Еврокомиссия также предложила, чтобы страны предоставили Украине миллиардные гранты, или чтобы блок коллективно взял на себя общий долг для обеспечения займа. Однако ни один из вариантов не является широко популярным среди стран-членов.

Помощь Украине от ЕС - последние новости

Евросоюз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - это 90 миллиардов евро, а остальное обеспечат международные партнеры. Как заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС хочет помочь украинцам "вооружить их средствами для самозащиты и вести мирные переговоры с позиции силы".

Исполнительная власть ЕС предлагает юридическое решение, которое позволит избежать необходимости Бельгии выплачивать миллиарды евро в случае, если Венгрия наложит вето на продление санкций против Москвы. Комиссия хочет прибегнуть к пункту в статье 122 договора ЕС, который позволяет правительствам решать "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации".

